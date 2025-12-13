Рейтинг@Mail.ru
Пулев заявил, что готов к реваншу против Гассиева
Единоборства
 
00:34 13.12.2025
Пулев заявил, что готов к реваншу против Гассиева
Пулев заявил, что готов к реваншу против Гассиева
Болгарин Кубрат Пулев заявил РИА Новости, что готов провести реванш против российского боксера Мурата Гассиева. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025
Пулев заявил, что готов к реваншу против Гассиева

Боксер Пулев заявил, что готов провести реванш против Гассиева

© InstagramБолгарский боксер Кубрат Пулев
Болгарский боксер Кубрат Пулев - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Instagram
ДУБАЙ, 13 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Болгарин Кубрат Пулев заявил РИА Новости, что готов провести реванш против российского боксера Мурата Гассиева.
В пятницу Гассиев одержал победу над Пулевым и стал новым регулярным чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Поединок возглавил турнир IBA.PRO 13 в Дубае. Противостояние завершилось победой россиянина нокаутом в шестом раунде.
«
"Такое случается, - сказал Пулев. - Чтобы выиграть, нужна хорошая подготовка. Иногда нужно чуть больше удачи. Что еще я могу сказать?"
"Я готов", - ответил Пулев на вопрос, готов ли он провести реванш с Гассиевым.
Артур Бетербиев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Всегда приятно слышать в честь побед гимн страны, заявил Бетербиев
