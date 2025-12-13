https://ria.ru/20251213/pulev-2061775990.html
Пулев заявил, что готов к реваншу против Гассиева
Пулев заявил, что готов к реваншу против Гассиева - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Пулев заявил, что готов к реваншу против Гассиева
Болгарин Кубрат Пулев заявил РИА Новости, что готов провести реванш против российского боксера Мурата Гассиева. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T00:34:00+03:00
единоборства
спорт
wba
iba
кубрат пулев
бокс
мурат гассиев
Пулев заявил, что готов к реваншу против Гассиева
