В Польше предъявили обвинения шести футбольным хулиганам, избившим испанцев

ВАРШАВА, 13 дек – РИА Новости. Обвинения предъявлены шести польским футбольным хулиганам, избившим испанских болельщиков, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.
На автомагистрали между Варшавой и Белостоком 11 декабря польские фанаты белостокского клуба "Ягеллония", вооруженные молотками и телескопическими дубинками, напали на автобус с болельщиками испанского "Райо Вальекано" и избили их. В результате инцидента пострадали десять человек: девять испанцев и один поляк. Трое из них были доставлены в госпиталь.
"Нет и не будет согласия на хулиганские выходки. В связи с дракой футбольных хулиганов с испанскими болельщиками на автомагистрали S8 шести людям уже предъявлены обвинения", - написал Кервиньский на платформе Х.
Он добавил, что по данному делу полиция недавно задержала еще 10 человек. "Расследование продолжается, планируются дальнейшие аресты", - написал министр.
В матче, на который ехали испанские болельщики, "Ягеллония" уступила "Райо Вальекано" со счетом 1:2.