Рейтинг@Mail.ru
В Польше предъявили обвинения шести футбольным хулиганам, избившим испанцев - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:49 13.12.2025
В Польше предъявили обвинения шести футбольным хулиганам, избившим испанцев
В Польше предъявили обвинения шести футбольным хулиганам, избившим испанцев
польша, варшава, лига конференций, ягеллония, райо вальекано, спорт
Футбол, Польша, Варшава, Лига конференций, Ягеллония, Райо Вальекано, Спорт
© Fotolia / Radoslaw MaciejewskiПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Fotolia / Radoslaw Maciejewski
Польская полиция. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ВАРШАВА, 13 дек – РИА Новости. Обвинения предъявлены шести польским футбольным хулиганам, избившим испанских болельщиков, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.
На автомагистрали между Варшавой и Белостоком 11 декабря польские фанаты белостокского клуба "Ягеллония", вооруженные молотками и телескопическими дубинками, напали на автобус с болельщиками испанского "Райо Вальекано" и избили их. В результате инцидента пострадали десять человек: девять испанцев и один поляк. Трое из них были доставлены в госпиталь.
Болельщики Ниццы - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Французская футбольная лига осудила избиение игроков фанатами "Ниццы"
2 декабря, 20:10
"Нет и не будет согласия на хулиганские выходки. В связи с дракой футбольных хулиганов с испанскими болельщиками на автомагистрали S8 шести людям уже предъявлены обвинения", - написал Кервиньский на платформе Х.
Он добавил, что по данному делу полиция недавно задержала еще 10 человек. "Расследование продолжается, планируются дальнейшие аресты", - написал министр.
В матче, на который ехали испанские болельщики, "Ягеллония" уступила "Райо Вальекано" со счетом 1:2.
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Фанаты "Спартака" и "Локомотива" откажутся от оскорбительных кричалок
25 ноября, 18:34
 
ФутболПольшаВаршаваЛига конференцийЯгеллонияРайо ВальеканоСпорт
 
