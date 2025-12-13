Полиция арестовала организатора мероприятия с участием Месси в Калькутте

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Индийская полиция арестовала организатора мероприятия с участием восьмикратного обладателя "Золотого мяча" и чемпиона мира в составе сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси в Калькутте, которое завершилось беспорядками, сообщает агентство ANI.

Ранее в субботу индийские болельщики устроили погром на стадионе "Солт-Лейк" в Калькутте, выражая недовольство в связи с кратким визитом Месси. Аргентинец прошелся по полю, помахал зрителям, а затем немедленно покинул стадион, хотя должен был сыграть несколько минут. По данным Франс Пресс, многие фанаты заплатили за билеты более 100 долларов, для некоторых эти деньги являются их месячной зарплатой в Индии.

Губернатор Западной Бенгалии Ананда Бозе заявил, что организатор мероприятия с участием Месси арестован. Ведется расследование. Болельщикам пообещали вернуть деньги за билеты.

Всеиндийская футбольная федерация (AIFF) опубликовала заявление, разъясняющее, что мероприятие с участием Месси в Калькутте было частным мероприятием, организованным PR-агентством. Отмечается, что федерация не участвовала в его планировании или проведении ни в каком качестве.