https://ria.ru/20251213/messi-2061860711.html
Полиция арестовала организатора мероприятия с участием Месси в Калькутте
Полиция арестовала организатора мероприятия с участием Месси в Калькутте - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Полиция арестовала организатора мероприятия с участием Месси в Калькутте
Индийская полиция арестовала организатора мероприятия с участием восьмикратного обладателя "Золотого мяча" и чемпиона мира в составе сборной Аргентины по... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T16:59:00+03:00
2025-12-13T16:59:00+03:00
2025-12-13T16:59:00+03:00
футбол
лионель месси
вокруг спорта
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1943933300_0:79:1081:687_1920x0_80_0_0_e682f56b58e49a254bd0c9491f495c0a.jpg
/20251213/ronaldo-2061781051.html
индия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1943933300_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_41f90867b452ffb486ad3bcd6f8cd8fb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лионель месси, вокруг спорта, индия
Футбол, Лионель Месси, Вокруг спорта, Индия
Полиция арестовала организатора мероприятия с участием Месси в Калькутте
Полиция Индии арестовала организатора мероприятия с участием Месси в Калькутте
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Индийская полиция арестовала организатора мероприятия с участием восьмикратного обладателя "Золотого мяча" и чемпиона мира в составе сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси в Калькутте, которое завершилось беспорядками, сообщает агентство ANI.
Ранее в субботу индийские болельщики устроили погром на стадионе "Солт-Лейк" в Калькутте, выражая недовольство в связи с кратким визитом Месси. Аргентинец прошелся по полю, помахал зрителям, а затем немедленно покинул стадион, хотя должен был сыграть несколько минут. По данным Франс Пресс, многие фанаты заплатили за билеты более 100 долларов, для некоторых эти деньги являются их месячной зарплатой в Индии.
Губернатор Западной Бенгалии Ананда Бозе заявил, что организатор мероприятия с участием Месси арестован. Ведется расследование. Болельщикам пообещали вернуть деньги за билеты.
Всеиндийская футбольная федерация (AIFF) опубликовала заявление, разъясняющее, что мероприятие с участием Месси в Калькутте было частным мероприятием, организованным PR-агентством. Отмечается, что федерация не участвовала в его планировании или проведении ни в каком качестве.
Месси в сопровождении своих одноклубников по клубу "Интер Майами" Луиса Суареса и Родриго Де Пауля проводит трехдневное турне по Индии, в рамках которого также посетит города Хайдарабад, Мумбаи и Дели. Согласно программе мероприятия, в субботу в Калькутте Месси должен был открыть 20-метровый памятник самому себе.