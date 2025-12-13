"Ливерпуль" с вернувшимся Салахом победил в матче АПЛ

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Ливерпуль" обыграл "Брайтон" в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, у которых дублем отметился Уго Экитике (1-я и 60-я минуты).
13 декабря 2025 • начало в 18:00
Завершен
01’ • Уго Экитике
60’ • Уго Экитике
Ранее выразивший недовольство в связи с количеством игрового времени нападающий "красных" Мохамед Салах начал на скамейке запасных четвертый матч Английской премьер-лиги (АПЛ) подряд. Египтянин, который является лучшим игроком прошлого сезона АПЛ, вышел на замену на 26-й минуте вместо травмировавшегося Джо Гомеса и отметился голевой передачей с углового.
Салах побил рекорд Уэйна Руни по количеству результативных действий (276) за один клуб в АПЛ. Выступающий с 2017 года за "Ливерпуль" египтянин забил в чемпионате Англии 188 мячей и отдал 89 результативных передач.
Команда Арне Слота не проигрывает на протяжении пяти матчей и, набрав 26 очков, занимает шестое место в турнирной таблице, где "Брайтон" с 23 баллами идет девятым.
