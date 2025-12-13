Рейтинг@Mail.ru
"Ливерпуль" с вернувшимся Салахом победил в матче АПЛ
Футбол
 
20:03 13.12.2025
"Ливерпуль" с вернувшимся Салахом победил в матче АПЛ
"Ливерпуль" с вернувшимся Салахом победил в матче АПЛ
"Ливерпуль" обыграл "Брайтон" в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
"Ливерпуль" с вернувшимся Салахом победил в матче АПЛ

"Ливерпуль" обыграл "Брайтон" благодаря рекордному голевому действию Салаха

© Соцсети футболистаМохамед Салах
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Соцсети футболиста
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Ливерпуль" обыграл "Брайтон" в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, у которых дублем отметился Уго Экитике (1-я и 60-я минуты).
Английская премьер-лига (АПЛ)
13 декабря 2025 • начало в 18:00
Завершен
Ливерпуль
2 : 0
Брайтон
01‎’‎ • Уго Экитике
(Джо Гомес)
60‎’‎ • Уго Экитике
(Мохамед Салах)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ранее выразивший недовольство в связи с количеством игрового времени нападающий "красных" Мохамед Салах начал на скамейке запасных четвертый матч Английской премьер-лиги (АПЛ) подряд. Египтянин, который является лучшим игроком прошлого сезона АПЛ, вышел на замену на 26-й минуте вместо травмировавшегося Джо Гомеса и отметился голевой передачей с углового.
Салах побил рекорд Уэйна Руни по количеству результативных действий (276) за один клуб в АПЛ. Выступающий с 2017 года за "Ливерпуль" египтянин забил в чемпионате Англии 188 мячей и отдал 89 результативных передач.
Команда Арне Слота не проигрывает на протяжении пяти матчей и, набрав 26 очков, занимает шестое место в турнирной таблице, где "Брайтон" с 23 баллами идет девятым.
В другом матче дня "Челси" победил дома "Эвертон" со счетом 2:0 благодаря голам Коула Палмера и Мало Гюсто.
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Слот прокомментировал ситуацию с Салахом
12 декабря, 13:53
 
ФутболСпортАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Мохамед СалахУго ЭкитикеДжо ГомесЛиверпульБрайтон энд Хоув Альбион
 
Матч-центр
 
