Скрыл от всех: русский чемпион поехал на Олимпиаду с раком и умер в 29 лет

Казалось, его карьеру сгубило одно неудачное падение на Олимпиаде. Однако никто не подозревал, что лидер сборной СССР по гандболу играет со страшной болезнью. Трагичная история Юрия Лагутина — в материале РИА Новости Спорт.

Провал на первой Олимпиаде

Лагутин родился в феврале 1949 года в Запорожье. Там же он увлекся гандболом, начав заниматься в "ЗИИ" — команде, созданной на базе Запорожского филиала Днепропетровского металлургического института. Парень быстро дорос до взрослой команды, и практически сразу после перехода в основной состав добился с клубом первого серьезного успеха — выиграл серебряную медаль чемпионата СССР 1971 года.

На следующий год "ЗИИ" продолжил впечатлять и взял бронзу. В турнире, где безоговорочными фаворитами считались московские команды, войти в тройку сильнейших для провинциального клуба было большим успехом. Лагутин с каждым сезоном играл все более заметную роль в клубе, и вскоре его пригласили в сборную СССР.

© Фото : соцсети Команда "ЗИИ" © Фото : соцсети Команда "ЗИИ"

Уже в 1972 году Лагутин дебютировал на Олимпийских играх. Мюнхенский турнир стал первым в истории не только для него, но и для всей команды Советского союза. В Олимпийском комитете вернули гандбол в программу Игр впервые с 1936 года.

В стартовом раунде советские гандболисты стали вторыми, а в плей-офф уверенно прошли сборную ГДР. До медалей оставался один матч — против сборной Чехословакии. В упорной борьбе команда СССР уступила со счетом 12:15. В итоге советские спортсмены довольствовались пятым местом. Лагутин на том турнире провел три игры.

Сломался в первом матче, но взял золото

Следующий шанс побороться за медаль Игр Лагутин получил через четыре года. За это время он вместе с "ЗИИ" взял еще две бронзы первенства СССР и укрепился в статусе одного из лучших разыгрывающих страны. При этом спортсмен не блистал физическими данными — все решал скоростью мысли и потрясающей техникой.

« "Для меня очень важно было, как человек мыслит на площадке, — вспоминал работавший в "ЗИИ" тренер Семен Полонский. — А Юра в этом плане был лучшим, он из пяти-шести вариантов атаки неизменно выбирал самый верный. Потом на его позиции классно играл Леня Беренштейн, но Юру все равно ставлю выше. Он столько не забрасывал, зато куда больше забрасывали его партнеры".

На Олимпиаду в Монреаль Лагутин отправился в качестве одного из лидеров сборной — за его плечами было почти 100 матчей в составе национальной команды. Команда была настроена взять реванш за 1972 год. Капитан сборной Владимир Максимов рассказывал, что запретил всем членам команды покидать олимпийскую деревню до конца соревнований. "Выходной настанет после финальной сирены заключительной встречи".

© Фото : соцсети Сборная СССР по гандболу © Фото : соцсети Сборная СССР по гандболу

Первые два матча для команды СССР должны были стать разминочными — в соперниках были японцы и хозяева турнира канадцы. Игра против Японии, как и предполагалось, проходила за комфортным преимуществом советских гандболистов. Лагутин успел забить три мяча и отдать несколько результативных передач, но вскоре произошел тревожный эпизод — в ходе одной из атак японские защитники жестко встретили разыгрывающего и тот упал спиной на паркет.

На первый взгляд в этом моменте не было ничего необычного — в гандболе каждый матч происходит масса стыков. Однако после падения Лагутин не сумел подняться самостоятельно — чтобы покинуть площадку, ему понадобилась помощь партнеров.

В игру с японцами Лагутин не вернулся. Не сыграл он и против канадцев, и в последующем матче с командой Югославии. Травма оказалась серьезнее, чем предполагалось. Советская сборная обыграла ФРГ, Данию и в финале встретилась с Румынией, где завоевала долгожданные золотые медали. Лагутин получил награду вместе со всеми, несмотря на то что провел всего один неполный матч.

Рак не оставил шансов

Медицинский штаб пытался поставить Лагутина на ноги еще в олимпийской деревне. Не помогали ни восстановительные процедуры, ни лечебный массаж. Спортсмен постоянно жаловался на боли в спине.

Позже выяснилось, что причиной болей был страшный диагноз — саркома позвоночника. Рак появился в теле Лагутина еще до Олимпиады, а то самое падение, по всей видимости, усугубило ситуацию.

« "Еще до Олимпиады у него случилась травма. Он потом вроде хорошо себя чувствовал. Но это же рак, болезнь коварная. Да и аппаратуры для диагностики тогда толковой не было. На Олимпиаде его раз так опустили на пол в первом матче, что больше он не играл", — вспоминал друг Лагутина по сборной Сергей Кушнирюк.

После Олимпиады Лагутин начал полноценный курс реабилитации от травмы. Ему даже удалось вернуться в гандбол. Правда произошло это не в родном клубе, а в киевском СКА. Лагутин снова играл, но гандбол давался ему слишком тяжело. Весь сезон на уколах, что не позволило ему вернуть былую форму.

К 1977 году боль в спине усилилась настолько, что Лагутин с трудом мог передвигаться. Сам спортсмен не распространялся о состоянии — в курсе были лишь самые близкие. Онкология прогрессировала, и в конце апреля 1978 года олимпийского чемпиона не стало. Лагутину было 29 лет.

« "Никто же и не подозревал об этой его болезни. Играл-играл, а потом: "Спина болит". Ну, сделали массаж, что-то еще. Не помогло. Отправили на анализы — это уже за месяц до смерти. Поздно было что-то делать", — вспоминал Кушнирюк.