https://ria.ru/20251213/korostelev-2061860018.html
Коростелев завоевал олимпийскую квоту в спринте
Коростелев завоевал олимпийскую квоту в спринте - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Коростелев завоевал олимпийскую квоту в спринте
Российский лыжник Савелий Коростелев смог завоевать квоту для участия в Олимпийских играх в спринтерской гонке по итогам квалификации в рамках третьего этапа... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T16:56:00+03:00
2025-12-13T16:56:00+03:00
2025-12-13T16:56:00+03:00
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
дарья непряева
спортивный арбитражный суд (cas)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643891_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_176d107b8fac0a79f15931d4859b7257.jpg
/20251212/korostelev-2061745040.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643891_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_506145aa28af9cb12fe6b7f021661d01.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, савелий коростелев, дарья непряева, спортивный арбитражный суд (cas)
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Спортивный арбитражный суд (CAS)
Коростелев завоевал олимпийскую квоту в спринте
Российский лыжник Коростелев завоевал квоту для участия в Олимпиаде в спринте
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев смог завоевать квоту для участия в Олимпийских играх в спринтерской гонке по итогам квалификации в рамках третьего этапа Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Победителем квалификации спринта свободным стилем с результатом 2 минуты 19,83 секунды стал француз Люка Шанава. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо финишировал третьим с отставанием 1,12 секунды.
Коростелев
отстал от лидера на 8,32 секунды и не смог выйти в 1/4 финала гонки, показав время за пределами тридцатки, однако смог завоевать квоту для участия в Олимпиаде в спринте. Ранее в субботу квоту для участия в Играх в аналогичной дисциплине завоевала россиянка Дарья Непряева
.
Коростелев и Непряева принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Это первый старт для российских лыжников на этапах Кубка мира с 2022 года.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS)
признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.