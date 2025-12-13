Коростелев завоевал олимпийскую квоту в спринте

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев смог завоевать квоту для участия в Олимпийских играх в спринтерской гонке по итогам квалификации в рамках третьего этапа Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.

Победителем квалификации спринта свободным стилем с результатом 2 минуты 19,83 секунды стал француз Люка Шанава. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо финишировал третьим с отставанием 1,12 секунды.

Коростелев отстал от лидера на 8,32 секунды и не смог выйти в 1/4 финала гонки, показав время за пределами тридцатки, однако смог завоевать квоту для участия в Олимпиаде в спринте. Ранее в субботу квоту для участия в Играх в аналогичной дисциплине завоевала россиянка Дарья Непряева

Коростелев и Непряева принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Это первый старт для российских лыжников на этапах Кубка мира с 2022 года.