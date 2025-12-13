Рейтинг@Mail.ru
Коростелев завоевал олимпийскую квоту в спринте
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
16:56 13.12.2025
Коростелев завоевал олимпийскую квоту в спринте
Коростелев завоевал олимпийскую квоту в спринте - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Коростелев завоевал олимпийскую квоту в спринте
Российский лыжник Савелий Коростелев смог завоевать квоту для участия в Олимпийских играх в спринтерской гонке по итогам квалификации в рамках третьего этапа... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
дарья непряева
спортивный арбитражный суд (cas)
лыжные гонки
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Спортивный арбитражный суд (CAS)
Коростелев завоевал олимпийскую квоту в спринте

Российский лыжник Коростелев завоевал квоту для участия в Олимпиаде в спринте

Савелий Коростелев
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев смог завоевать квоту для участия в Олимпийских играх в спринтерской гонке по итогам квалификации в рамках третьего этапа Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Победителем квалификации спринта свободным стилем с результатом 2 минуты 19,83 секунды стал француз Люка Шанава. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо финишировал третьим с отставанием 1,12 секунды.
Коростелев отстал от лидера на 8,32 секунды и не смог выйти в 1/4 финала гонки, показав время за пределами тридцатки, однако смог завоевать квоту для участия в Олимпиаде в спринте. Ранее в субботу квоту для участия в Играх в аналогичной дисциплине завоевала россиянка Дарья Непряева.
Коростелев и Непряева принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Это первый старт для российских лыжников на этапах Кубка мира с 2022 года.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.
Савелий Коростелев
Сделал Большунова и прорвал изоляцию: кто такой Савелий Коростелев
12 декабря, 19:14
 
Лыжные гонки
 
