"Россия 25" обыграла белорусов на Кубке Первого канала

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сборная "Россия 25" обыграла национальную команду Белоруссии в своем стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею в Новосибирске.

Встреча, которая прошла в субботу, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Шайбы в составе победителей забросили Роман Канцеров (14-я минута) и Данил Аймурзин (27, 59). У белорусов отличился Роман Горбунов (60).