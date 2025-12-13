Рейтинг@Mail.ru
16:47 13.12.2025
"Россия 25" обыграла белорусов на Кубке Первого канала
"Россия 25" обыграла белорусов на Кубке Первого канала
Сборная "Россия 25" обыграла национальную команду Белоруссии в своем стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею в Новосибирске. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
"Россия 25" обыграла белорусов на Кубке Первого канала

Сборная "Россия 25" по хоккею обыграла белорусов на Кубке Первого канала

Хоккей. Кубок Первого канала. Россия - Беларусь
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сборная "Россия 25" обыграла национальную команду Белоруссии в своем стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею в Новосибирске.
Встреча, которая прошла в субботу, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Шайбы в составе победителей забросили Роман Канцеров (14-я минута) и Данил Аймурзин (27, 59). У белорусов отличился Роман Горбунов (60).
В воскресенье, в заключительный день соревнований, россияне встретятся со сборной Казахстана.
