Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея
13:19 13.12.2025
Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея
Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея
Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин введен в Зал славы отечественного хоккея, сообщается в Telegram-канале Федерации... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСергей Мозякин
Сергей Мозякин - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Сергей Мозякин. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин введен в Зал славы отечественного хоккея, сообщается в Telegram-канале Федерации хоккея России (ФХР).
Церемония состоялась в субботу в Новосибирске перед матчем Кубка Первого канала между сборными "Россия 25" и Белоруссии. На мероприятии присутствовал президент ФХР Владислав Третьяк.
Мозякину 44 года. Он завершил игровую карьеру в 2021 году, был лучшим бомбардиром (928 очков) и остается лучшим снайпером (419 шайб) в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В составе магнитогорского "Металлурга" становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), дважды побеждал на мировых первенствах (2008, 2009), а также стал олимпийским чемпионом Игр 2018 года в Пхенчхане.
В настоящее время Мозякин работает директором по развитию детского хоккея в "Металлурге".
Изображение Александра Могильного на фасаде здания Зала хоккейной славы в Торонто - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Могильный торжественно введен в Зал хоккейной славы в Торонто
11 ноября, 06:17
 
Хоккей
 
