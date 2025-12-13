https://ria.ru/20251213/khokkey-2061834783.html
Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея
Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея
Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин введен в Зал славы отечественного хоккея, сообщается в Telegram-канале Федерации... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея
Сергей Мозякин введен в Зал славы российского хоккея