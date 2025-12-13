Рейтинг@Mail.ru
"Ванкувер" обменял капитана Хьюза в "Миннесоту"
Хоккей
 
07:50 13.12.2025 (обновлено: 10:10 13.12.2025)
"Ванкувер" обменял капитана Хьюза в "Миннесоту"
"Ванкувер" обменял капитана Хьюза в "Миннесоту"
Капитан "Ванкувер Кэнакс" американец Куинн Хьюз перешел в "Миннесоту Уайлд" в результате обмена, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 13.12.2025
"Ванкувер" обменял капитана Хьюза в "Миннесоту"

Куинн Хьюз перешел из "Ванкувера" в "Миннесоту Уайлд" в результате обмена

© Фото : Пресс-служба "Ванкувера"Защитник и капитан "Ванкувер Кэнакс" Куинн Хьюз
Защитник и капитан Ванкувер Кэнакс Куинн Хьюз - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Ванкувера"
Защитник и капитан "Ванкувер Кэнакс" Куинн Хьюз. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Капитан "Ванкувер Кэнакс" американец Куинн Хьюз перешел в "Миннесоту Уайлд" в результате обмена, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
По итогам обмена "Ванкувер" получил форвардов Марко Росси и Лиама Эгрена, защитника Зива Буйума и право выбора в первом раунде драфта НХЛ 2026 года.
Арсений Грицюк - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Грицюк пропустит два матча НХЛ из-за травмы
12 декабря, 21:55
"Мы хотели бы поблагодарить Куинна за время, проведенное в "Ванкувер Кэнакс". Он замечательный человек, отличный игрок и один из величайших хоккеистов "Кэнакс" всех времен. Учитывая обстоятельства, нам повезло заполучить этих очень хороших молодых игроков из "Миннесоты". Они станут ключевой частью перестройки, которую мы сейчас проводим, и обеспечат нам светлое будущее. Хоккейный клуб продолжит развиваться, привлекая талантливых молодых игроков, используя это как образец для того, чтобы как можно скорее стать претендентом на победу", - заявил президент "Ванкувера" по хоккейным операциям Джим Рутерфорд.
Хьюзу 26 лет, он сыграл 459 матчей в карьере в НХЛ, набрав 432 очка (61 шайба + 371 передача). Американец в 2024 году получил "Джеймс Норрис Трофи". Эта награда вручается лучшему защитнику сезона в НХЛ.
Нападающий Колорадо Эвеланш Валерий Ничушкин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Передача Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Флориду" в матче НХЛ
12 декабря, 08:36
 
Хоккей
 
