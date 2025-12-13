"Ванкувер" обменял капитана Хьюза в "Миннесоту"

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Капитан "Ванкувер Кэнакс" американец Куинн Хьюз перешел в "Миннесоту Уайлд" в результате обмена, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
По итогам обмена "Ванкувер" получил форвардов Марко Росси и Лиама Эгрена, защитника Зива Буйума и право выбора в первом раунде драфта НХЛ 2026 года.
"Мы хотели бы поблагодарить Куинна за время, проведенное в "Ванкувер Кэнакс". Он замечательный человек, отличный игрок и один из величайших хоккеистов "Кэнакс" всех времен. Учитывая обстоятельства, нам повезло заполучить этих очень хороших молодых игроков из "Миннесоты". Они станут ключевой частью перестройки, которую мы сейчас проводим, и обеспечат нам светлое будущее. Хоккейный клуб продолжит развиваться, привлекая талантливых молодых игроков, используя это как образец для того, чтобы как можно скорее стать претендентом на победу", - заявил президент "Ванкувера" по хоккейным операциям Джим Рутерфорд.
Хьюзу 26 лет, он сыграл 459 матчей в карьере в НХЛ, набрав 432 очка (61 шайба + 371 передача). Американец в 2024 году получил "Джеймс Норрис Трофи". Эта награда вручается лучшему защитнику сезона в НХЛ.
