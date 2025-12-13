Рейтинг@Mail.ru
"Накатились слезы": Гассиев эмоционально отреагировал на титул WBA - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
00:36 13.12.2025
"Накатились слезы": Гассиев эмоционально отреагировал на титул WBA
"Накатились слезы": Гассиев эмоционально отреагировал на титул WBA
Российский боксер Мурат Гассиев в разговоре с журналистами отметил важность победы над болгарином Кубратом Пулевым. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
"Накатились слезы": Гассиев эмоционально отреагировал на титул WBA

Боксер Гассиев: после победы над Пулевым на глаза накатились слезы

ДУБАЙ, 13 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский боксер Мурат Гассиев в разговоре с журналистами отметил важность победы над болгарином Кубратом Пулевым.
В пятницу Гассиев одержал победу над Пулевым и стал новым регулярным чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Поединок возглавил турнир IBA.PRO 13 в Дубае. Противостояние завершилось победой россиянина нокаутом в шестом раунде.
"Я радуюсь. Был тяжелый лагерь, и сейчас чувствую небольшое опустошение. Наверное, осознание придет позже. Может быть, завтра. Побежать досрочно приятно всегда. Соперник был большого размера, у него хорошая школа бокса, чувствуется опыт, было тяжело подобраться. Не сказал, что нащупал, следовал подсказкам угла, и получилось нанести удар", - сказал Гассиев.
"Каждый бой по-своему очень важный. Он был настоящий супертяжеловес, владел чемпионским поясом, это дополнительная ответственность. Честно сказать, как и в бое с Денисом Лебедевым, слезы на глаза накатились. В других чемпионских боях такого не было", - добавил он.
Болгарский боксер Кубрат Пулев - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Пулев заявил, что готов к реваншу против Гассиева
