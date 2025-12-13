https://ria.ru/20251213/gassiev-2061776297.html
"Накатились слезы": Гассиев эмоционально отреагировал на титул WBA
"Накатились слезы": Гассиев эмоционально отреагировал на титул WBA - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
"Накатились слезы": Гассиев эмоционально отреагировал на титул WBA
Российский боксер Мурат Гассиев в разговоре с журналистами отметил важность победы над болгарином Кубратом Пулевым. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T00:36:00+03:00
2025-12-13T00:36:00+03:00
2025-12-13T00:36:00+03:00
единоборства
мурат гассиев
спорт
wba
iba
кубрат пулев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155879/30/1558793099_143:300:3009:1912_1920x0_80_0_0_bddadd2a05dc5b261eac8388688692a9.jpg
/20251213/pulev-2061775990.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155879/30/1558793099_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b9a315940208afaebc54ff6aae99053e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат гассиев, спорт, wba, iba, кубрат пулев
Единоборства, Мурат Гассиев, Спорт, WBA, IBA, Кубрат Пулев
"Накатились слезы": Гассиев эмоционально отреагировал на титул WBA
Боксер Гассиев: после победы над Пулевым на глаза накатились слезы
ДУБАЙ, 13 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский боксер Мурат Гассиев в разговоре с журналистами отметил важность победы над болгарином Кубратом Пулевым.
В пятницу Гассиев одержал победу над Пулевым и стал новым регулярным чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA
) в тяжелом весе. Поединок возглавил турнир IBA
.PRO 13 в Дубае. Противостояние завершилось победой россиянина нокаутом в шестом раунде.
«
"Я радуюсь. Был тяжелый лагерь, и сейчас чувствую небольшое опустошение. Наверное, осознание придет позже. Может быть, завтра. Побежать досрочно приятно всегда. Соперник был большого размера, у него хорошая школа бокса, чувствуется опыт, было тяжело подобраться. Не сказал, что нащупал, следовал подсказкам угла, и получилось нанести удар", - сказал Гассиев.
"Каждый бой по-своему очень важный. Он был настоящий супертяжеловес, владел чемпионским поясом, это дополнительная ответственность. Честно сказать, как и в бое с Денисом Лебедевым, слезы на глаза накатились. В других чемпионских боях такого не было", - добавил он.