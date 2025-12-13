Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ" узнал соперника по финалу Межконтинентального кубка
Футбол
 
22:05 13.12.2025 (обновлено: 23:16 13.12.2025)
"ПСЖ" узнал соперника по финалу Межконтинентального кубка
Бразильский футбольный клуб "Фламенго" обыграл египетскую команду "Пирамидс" в матче третьего раунда Межконтинентального кубка, финальная часть которого... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
"ПСЖ" узнал соперника по финалу Межконтинентального кубка

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Фламенго" обыграл египетскую команду "Пирамидс" в матче третьего раунда Межконтинентального кубка, финальная часть которого проходит в Катаре.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильской команды, у которой отличились Лео Перейра (24-я минута) и Данило (52).
В решающем матче обладатель Кубка Либертадорес "Фламенго" сыграет с действующим победителем Лиги чемпионов французским "Пари Сен-Жермен". Встреча пройдет 17 декабря.
"Фламенго" обыграл "Крус Асуль" в матче Межконтинентального кубка
10 декабря, 22:19
