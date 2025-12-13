https://ria.ru/20251213/fulhem-2061890570.html
"Бернли" проиграл "Фулхэму" и потерпел седьмое подряд поражение в АПЛ
"Бернли" проиграл "Фулхэму" и потерпел седьмое подряд поражение в АПЛ - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
"Бернли" проиграл "Фулхэму" и потерпел седьмое подряд поражение в АПЛ
"Фулхэм" обыграл "Бернли" в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T22:41:00+03:00
2025-12-13T22:41:00+03:00
2025-12-13T22:53:00+03:00
футбол
спорт
англия
английская премьер-лига (апл)
харри уилсон
лесли угочукву
бернли
фулхэм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061891433_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_f5fa24824adfc5f21d5f107ad37ed745.jpg
/20251130/tottenkhem-2058671108.html
англия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061891433_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_01010276b9a2024201bfaa5738a931f2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, англия, английская премьер-лига (апл), харри уилсон, лесли угочукву, бернли, фулхэм
Футбол, Спорт, Англия, Английская премьер-лига (АПЛ), Харри Уилсон, Лесли Угочукву, Бернли, Фулхэм
"Бернли" проиграл "Фулхэму" и потерпел седьмое подряд поражение в АПЛ
"Фулхэм" обыграл "Бернли" со счетом 3:2 в матче чемпионата Англии по футболу