"Бернли" проиграл "Фулхэму" и потерпел седьмое подряд поражение в АПЛ
Футбол
Футбол
 
22:41 13.12.2025 (обновлено: 22:53 13.12.2025)
"Бернли" проиграл "Фулхэму" и потерпел седьмое подряд поражение в АПЛ
"Бернли" проиграл "Фулхэму" и потерпел седьмое подряд поражение в АПЛ
"Бернли" проиграл "Фулхэму" и потерпел седьмое подряд поражение в АПЛ
"Фулхэм" обыграл "Бернли" в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
футбол
спорт
англия
английская премьер-лига (апл)
харри уилсон
лесли угочукву
бернли
фулхэм
англия
Новости
"Бернли" проиграл "Фулхэму" и потерпел седьмое подряд поражение в АПЛ

"Фулхэм" обыграл "Бернли" со счетом 3:2 в матче чемпионата Англии по футболу

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Фулхэм" обыграл "Бернли" в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Бернли завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, у которых отличились Эмил Смит-Роу (9-я минута), Калвин Бэсси (31) и Харри Уилсон (58). В составе хозяев мячи забили Лесли Угочукву (21) и Оливер Сонне (86).
Английская премьер-лига (АПЛ)
13 декабря 2025 • начало в 20:30
Завершен
Бернли
2 : 3
Фулхэм
21‎’‎ • Лесли Угочукву
(Джош Каллен)
86‎’‎ • Оливер Сонн
09‎’‎ • Эмиль Смит Роу
(Харри Уилсон)
31‎’‎ • Кэлвин Бэйси
(Харри Уилсон)
58‎’‎ • Харри Уилсон
(Самуэль Чуквуэзе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Фулхэм", набрав 20 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице. "Бёрнли" потерпел седьмое поражение подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ) и располагается на предпоследней, 19-й строчке с 10 баллами.
"Тоттенхэм" проиграл "Фулхэму" в матче чемпионата Англии
