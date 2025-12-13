Казанское "Динамо" проиграло "Родине" в матче ЧР по бенди

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Казанское "Динамо" уступило кировской "Родине" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, которая прошла в субботу в Казани, завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе победителей мячи забили Алексей Башарымов (34-я минута), Вадим Васильев (63) и Олег Толстихин (73). Голы хозяев на счету Рустама Тургунова (3) и Владислава Блохина (58).
Матч начался с минуты молчания в память о президенте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борисе Скрыннике, который скончался 11 декабря на 78-м году жизни.
"Родина" одержала третью победу подряд и с 15 очками идет на пятом месте в таблице, где потерпевшее четвертое поражение кряду казанское "Динамо" (4 очка) располагается на десятой позиции.
Результаты других матчей:
- "Саяны" (Абакан) - "Водник" (Архангельск) - 2:6;
- "Енисей" (Красноярск) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 7:4;
- "СКА - Уральский трубник" (Первоуральск) - "Динамо" (Москва) - 1:6;
- "Старт" (Нижний Новгород) - "Волга" (Ульяновск) - 3:5.