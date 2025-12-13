Рейтинг@Mail.ru
Казанское "Динамо" проиграло "Родине" в матче ЧР по бенди
15:26 13.12.2025
Казанское "Динамо" проиграло "Родине" в матче ЧР по бенди
Казанское "Динамо" проиграло "Родине" в матче ЧР по бенди - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Казанское "Динамо" проиграло "Родине" в матче ЧР по бенди
Казанское "Динамо" уступило кировской "Родине" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
спорт, россия, казань, абакан, вадим васильев, борис скрынник, фхмр, чемпионат россии по хоккею с мячом
Спорт, Россия, Казань, Абакан, Вадим Васильев, Борис Скрынник, ФХМР, Чемпионат России по хоккею с мячом, Водник
Казанское "Динамо" проиграло "Родине" в матче ЧР по бенди

Казанское "Динамо" проиграло "Родине" в матче чемпионата России по бенди

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккей с мячом
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Хоккей с мячом. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Казанское "Динамо" уступило кировской "Родине" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, которая прошла в субботу в Казани, завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе победителей мячи забили Алексей Башарымов (34-я минута), Вадим Васильев (63) и Олег Толстихин (73). Голы хозяев на счету Рустама Тургунова (3) и Владислава Блохина (58).
Матч начался с минуты молчания в память о президенте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борисе Скрыннике, который скончался 11 декабря на 78-м году жизни.
"Родина" одержала третью победу подряд и с 15 очками идет на пятом месте в таблице, где потерпевшее четвертое поражение кряду казанское "Динамо" (4 очка) располагается на десятой позиции.
Результаты других матчей:
Хоккеисты СКА-Нефтяник - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"СКА-Нефтяник" обыграл "Кузбасс" в матче ЧР по бенди
Вчера, 08:33
 
СпортРоссияКазаньАбаканВадим ВасильевБорис СкрынникФХМРЧемпионат России по хоккею с мячомВодник
 
