Казанское "Динамо" проиграло "Родине" в матче ЧР по бенди

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Казанское "Динамо" уступило кировской "Родине" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

"Родина" одержала третью победу подряд и с 15 очками идет на пятом месте в таблице, где потерпевшее четвертое поражение кряду казанское "Динамо" (4 очка) располагается на десятой позиции.