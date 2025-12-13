Рейтинг@Mail.ru
Худоян прокомментировал поединок Рогозина и Бибосынова на чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
17:46 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/boks-2061866207.html
Худоян прокомментировал поединок Рогозина и Бибосынова на чемпионате мира
Худоян прокомментировал поединок Рогозина и Бибосынова на чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Худоян прокомментировал поединок Рогозина и Бибосынова на чемпионате мира
Российский боксер Эдмонд Худоян в шутку заявил, что не разбирается в боксе после того, как судьи отдали победу Сакену Бибосынову из Казахстана в бою против... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T17:46:00+03:00
2025-12-13T17:46:00+03:00
единоборства
спорт
казахстан
дубай
азербайджан
субхан мамедов
чемпионат мира по боксу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061861444_0:111:717:514_1920x0_80_0_0_152b6dcd6e8c4389707bfd00e61d195d.jpg
/20251211/rossiya-2061419263.html
казахстан
дубай
азербайджан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061861444_0:83:717:621_1920x0_80_0_0_71606904512e3d4f7f85ef76021a2369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, казахстан, дубай, азербайджан, субхан мамедов, чемпионат мира по боксу
Единоборства, Спорт, Казахстан, Дубай, Азербайджан, Субхан Мамедов, Чемпионат мира по боксу
Худоян прокомментировал поединок Рогозина и Бибосынова на чемпионате мира

Худоян после проигрыша Рогозина Бибосынову пошутил, что не разбирается в боксе

© Федерация Бокса России/TelegramПоединок Вячеслава Рогозина и Сакена Бибосынова на чемпионате мира по боксу в Дубае
Поединок Вячеслава Рогозина и Сакена Бибосынова на чемпионате мира по боксу в Дубае - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Федерация Бокса России/Telegram
Поединок Вячеслава Рогозина и Сакена Бибосынова на чемпионате мира по боксу в Дубае
Читать в
MaxДзен
ДУБАЙ, 13 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский боксер Эдмонд Худоян в шутку заявил, что не разбирается в боксе после того, как судьи отдали победу Сакену Бибосынову из Казахстана в бою против Вячеслава Рогозина на чемпионате мира в Дубае.
В субботу Рогозин проиграл Бибосынову судейским решением в поединке в весовой категории до 54 кг.
«
"Смотрел Славкин бой, он как терминатор бил три раунда, парень же нанес максимум 20 ударов и отдать (победу) в ту сторону. Тогда, извините меня, мы не разбираемся в боксе. Может быть, конечно, я так к своей команде отношусь. С таким трудом шли дальше в финал, и такая ситуация. Я и сам расстроен. Посмотрим, надо с холодной головой все пересмотреть и сделать анализ", - сказал Худоян.
Сам Худоян также завоевал серебро чемпионата мира, в поединке в весовой категории до 48 кг он уступил Субхану Мамедову из Азербайджана.
"Честно, думал, что третий раунд выиграл. Была вера, потом посмотрел на Сан Саныча (Беспутина), он показывает палец вверх, а тут... Отдали и отдали. Все, что не делается, все к лучшему. Значит не дано мне еще быть чемпионом мира. Надо готовиться на следующий чемпионат. Надеюсь, по нарастающей дойду до золота. Будем стараться улучшать себя и подойдем сильнее", - добавил он.
Эдмонд Худоян - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Мама на трибуне": российский боксер раскрыл секрет выхода в финал ЧМ
11 декабря, 16:06
 
ЕдиноборстваСпортКазахстанДубайАзербайджанСубхан МамедовЧемпионат мира по боксу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала