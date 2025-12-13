https://ria.ru/20251213/boks-2061866207.html
Худоян прокомментировал поединок Рогозина и Бибосынова на чемпионате мира
2025-12-13T17:46:00+03:00
единоборства
спорт
казахстан
дубай
азербайджан
субхан мамедов
чемпионат мира по боксу
спорт, казахстан, дубай, азербайджан, субхан мамедов, чемпионат мира по боксу
Худоян прокомментировал поединок Рогозина и Бибосынова на чемпионате мира
ДУБАЙ, 13 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский боксер Эдмонд Худоян в шутку заявил, что не разбирается в боксе после того, как судьи отдали победу Сакену Бибосынову из Казахстана в бою против Вячеслава Рогозина на чемпионате мира в Дубае.
В субботу Рогозин проиграл Бибосынову судейским решением в поединке в весовой категории до 54 кг.
«
"Смотрел Славкин бой, он как терминатор бил три раунда, парень же нанес максимум 20 ударов и отдать (победу) в ту сторону. Тогда, извините меня, мы не разбираемся в боксе. Может быть, конечно, я так к своей команде отношусь. С таким трудом шли дальше в финал, и такая ситуация. Я и сам расстроен. Посмотрим, надо с холодной головой все пересмотреть и сделать анализ", - сказал Худоян.
Сам Худоян также завоевал серебро чемпионата мира, в поединке в весовой категории до 48 кг он уступил Субхану Мамедову
из Азербайджана
.
"Честно, думал, что третий раунд выиграл. Была вера, потом посмотрел на Сан Саныча (Беспутина), он показывает палец вверх, а тут... Отдали и отдали. Все, что не делается, все к лучшему. Значит не дано мне еще быть чемпионом мира. Надо готовиться на следующий чемпионат. Надеюсь, по нарастающей дойду до золота. Будем стараться улучшать себя и подойдем сильнее", - добавил он.