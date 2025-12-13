https://ria.ru/20251213/boks-2061860873.html
Российский боксер завоевал серебро чемпионата мира в Дубае
Российский боксер завоевал серебро чемпионата мира в Дубае - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Российский боксер завоевал серебро чемпионата мира в Дубае
Россиянин Вячеслав Рогозин завоевал серебро чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T17:01:00+03:00
2025-12-13T17:01:00+03:00
2025-12-13T17:09:00+03:00
единоборства
спорт
бокс
дубай
iba
чемпионат мира по боксу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061861444_0:111:717:514_1920x0_80_0_0_152b6dcd6e8c4389707bfd00e61d195d.jpg
/20251213/boks-2061857788.html
дубай
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061861444_0:83:717:621_1920x0_80_0_0_71606904512e3d4f7f85ef76021a2369.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, бокс, дубай, iba, чемпионат мира по боксу
Единоборства, Спорт, Бокс, Дубай, IBA, Чемпионат мира по боксу
Российский боксер завоевал серебро чемпионата мира в Дубае
Вячеслав Рогозин выиграл серебро чемпионата мира по боксу