Российский боксер Бижамов стал чемпионом мира
Российский боксер Бижамов стал чемпионом мира - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Российский боксер Бижамов стал чемпионом мира
Россиянин Джамбулат Бижамов завоевал золото чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T19:17:00+03:00
2025-12-13T19:17:00+03:00
2025-12-13T19:17:00+03:00
Российский боксер Бижамов стал чемпионом мира
Российский боксер Бижамов выиграл чемпионат мира в Дубае
ДУБАЙ, 13 дек - РИА Новости. Россиянин Джамбулат Бижамов завоевал золото чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае.
В поединке в весовой категории до 80 кг Бижамов победил Жавохира Уммталиева из Узбекистана.
Призовой фонд турнира под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) составляет 8 миллионов долларов. Победитель каждой категории получит по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров. Согласно решению IBA, российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.