"Кливленд" обыграл "Вашингтон", Митчелл набрал 48 очков

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Клуб "Кливленд Кавальерс" одержал победу над "Вашингтон Уизардс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 130:126 (35:24, 27:36, 23:40, 45:26) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Кливленда" Донован Митчелл, который набрал 48 очков. Его одноклубник Эван Мобли отметился дабл-даблом (23 очка + 13 подборов). У "Вашингтона" Карлтон Каррингтон и Си Джей Макколлум набрали по 27 очков, а Марвин Бэгли сделал дабл-дабл (15 очков + 13 подборов).
13 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
"Кливленд" (15 побед, 11 поражений) занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Вашингтон" (3 победы, 20 поражений) располагается на последней, 15-й позиции. Команда проиграла четыре матча подряд.
Результаты других матчей:
"Детройт Пистонс" - "Атланта Хокс" - 142:115;
"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Индиана Пэйсерс" - 115:105;
"Шарлотт Хорнетс" - "Чикаго Буллз" - 126:129;
"Мемфис Гриззлис" - "Юта Джаз" - 126:130;
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Миннесота Тимбервулвз" - 120:127.
