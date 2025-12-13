Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" Демина уступил "Далласу" в матче НБА
08:40 13.12.2025 (обновлено: 10:07 13.12.2025)
"Бруклин" Демина уступил "Далласу" в матче НБА
"Бруклин" Демина уступил "Далласу" в матче НБА

"Бруклин" уступил "Далласу" в матче НБА, Демин набрал три очка

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Клуб "Даллас Маверикс" одержал победу над "Бруклин Нетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Далласе завершилась со счетом 119:111 (32:33, 33:28, 25:31, 29:19) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал Майкл Портер из "Бруклина", который набрал 34 очка, его партнер по команде Ник Клэкстон оформил дабл-дабл (14 очков, 10 подборов). У "Далласа" Энтони Дэвис набрал 24 очка и сделал 14 подборов.
Российский разыгрывающий "Бруклина" Егор Демин набрал три очка, сделал один подбор и отдал одну передачу за 18 минут на площадке.
"Даллас" (10 побед, 16 поражений) занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. "Бруклин" (6 побед, 18 поражений) располагается на 13-й позиции на Востоке.
НБА
13 декабря 2025 • начало в 04:30
Завершен
Даллас
119 : 111
Бруклин
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
