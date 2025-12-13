https://ria.ru/20251213/basketbol-2061803440.html
"Бруклин" Демина уступил "Далласу" в матче НБА
Клуб "Даллас Маверикс" одержал победу над "Бруклин Нетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 13.12.2025
