Дубль Рафиньи помог "Барселоне" выиграть седьмой матч подряд в Ла Лиге
Футбол
 
22:44 13.12.2025
Дубль Рафиньи помог "Барселоне" выиграть седьмой матч подряд в Ла Лиге
Дубль Рафиньи помог "Барселоне" выиграть седьмой матч подряд в Ла Лиге
Дубль Рафиньи помог "Барселоне" выиграть седьмой матч подряд в Ла Лиге
"Барселона" обыграла "Осасуну" в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу.
футбол
барселона
осасуна
чемпионат испании по футболу
мальорка
спорт
Новости
Дубль Рафиньи помог "Барселоне" выиграть седьмой матч подряд в Ла Лиге

"Барселона" благодаря дублю Рафиньи обыграла "Осасуну" в матче Ла Лиги

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Барселона" обыграла "Осасуну" в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу.
Чемпионат Испании по футболу
13 декабря 2025 • начало в 20:30
Завершен
Барселона
2 : 0
Осасуна
70‎’‎ • Рафинья
(Педри)
86‎’‎ • Рафинья
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Барселоне завершилась со счетом 2:0, дублем отметился Рафинья (70-я и 86-я минуты).
Каталонцы выиграли седьмой матч подряд в чемпионате и с 43 очками возглавляют таблицу Ла Лиги. "Осасуна" (15 очков) располагается на 16-й строчке.
В другом матче дня "Мальорка" дома победила "Эльче" со счетом 3:1.
"Бернли" проиграл "Фулхэму" и потерпел седьмое подряд поражение в АПЛ
