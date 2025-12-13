Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Барселоны" Щенсный пропустит матч с "Осасуной" - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:10 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/barselona-2061874171.html
Футболист "Барселоны" Щенсный пропустит матч с "Осасуной"
Футболист "Барселоны" Щенсный пропустит матч с "Осасуной" - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Футболист "Барселоны" Щенсный пропустит матч с "Осасуной"
Голкипер испанской "Барселоны" Войцех Щенсный не примет участия в матче против "Осасуны" из-за гастроэнтерита, сообщается на странице футбольного клуба в... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T19:10:00+03:00
2025-12-13T19:10:00+03:00
футбол
спорт
испания
войцех щенсный
марк-андре тер штеген
барселона
осасуна
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0c/1993391507_72:376:943:866_1920x0_80_0_0_8cd03e643078e5298597b5403fd6aeb1.jpg
/20250808/shtegen-2034049557.html
испания
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0c/1993391507_0:201:960:921_1920x0_80_0_0_e5544e6dac0d94070280c0688c8e95e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, испания, войцех щенсный, марк-андре тер штеген, барселона, осасуна, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Испания, Войцех Щенсный, Марк-Андре тер Штеген, Барселона, Осасуна, Чемпионат Испании по футболу
Футболист "Барселоны" Щенсный пропустит матч с "Осасуной"

Футболист "Барселоны" Щенсный пропустит матч с "Осасуной" из-за гастроэнтерита

© Фото : Соцсети "Барселоны"Вратарь "Барселоны" Войцех Щенсный
Вратарь Барселоны Войцех Щенсный - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Соцсети "Барселоны"
Вратарь "Барселоны" Войцех Щенсный . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Голкипер испанской "Барселоны" Войцех Щенсный не примет участия в матче против "Осасуны" из-за гастроэнтерита, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети Х.
Встреча пройдет в субботу в Барселоне в рамках 16-го тура чемпионата Испании, начало - 20:30 мск. Из вратарей в заявку команды на матч вошли не игравший ни разу в текущем сезоне из-за операции на спине Марк-Андре тер Штеген, а также Жоан Гарсия и Диего Кочен.
Щенсный в текущем сезоне провел девять матчей в различных турнирах, ни разу не сыграв на ноль и пропустив 17 мячей.
Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Лишенный капитанской повязки вратарь "Барселоны" отказался пускать врачей
8 августа, 01:55
 
ФутболСпортИспанияВойцех ЩенсныйМарк-Андре тер ШтегенБарселонаОсасунаЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала