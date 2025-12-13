https://ria.ru/20251213/barselona-2061874171.html
Футболист "Барселоны" Щенсный пропустит матч с "Осасуной"
Голкипер испанской "Барселоны" Войцех Щенсный не примет участия в матче против "Осасуны" из-за гастроэнтерита, сообщается на странице футбольного клуба в...
Футболист "Барселоны" Щенсный пропустит матч с "Осасуной" из-за гастроэнтерита