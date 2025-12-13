https://ria.ru/20251213/ataev-2061884405.html
Ставший чемпионом мира Атаев рассказал, как ему приходилось жить на мойке
Ставший чемпионом мира Атаев рассказал, как ему приходилось жить на мойке - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Ставший чемпионом мира Атаев рассказал, как ему приходилось жить на мойке
Россиянин Шарабутдин Атаев рассказал РИА Новости, что прошел тяжелый путь от мойки машин до титула двукратного чемпиона мира. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T20:46:00+03:00
2025-12-13T20:46:00+03:00
2025-12-13T20:46:00+03:00
единоборства
спорт
бокс
iba
чемпионат мира по боксу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925794452_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b2c95388f2471595d8abc8c08e1da374.jpg
/20251213/bizhamov-2061880002.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925794452_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_3b36a2176b5f331fd8e79a648bca9aeb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, бокс, iba, чемпионат мира по боксу
Единоборства, Спорт, Бокс, IBA, Чемпионат мира по боксу
Ставший чемпионом мира Атаев рассказал, как ему приходилось жить на мойке
Ставший чемпионом мира боксер Атаев: жить на мойке было тяжело, но я не жалею
ДУБАЙ, 13 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Россиянин Шарабутдин Атаев рассказал РИА Новости, что прошел тяжелый путь от мойки машин до титула двукратного чемпиона мира.
В финале мирового первенства в весовой категории до 86 кг Атаев одолел Алексея Алферова из Белоруссии. Россиянин стал двукратным чемпионом мира - на его счету также золото турнира 2023 года.
«
"С первого дня моего приезда в Махачкалу верил, что могу достичь высот. Покидать родительский дом, где тебя кормят, обувают, ты спишь в уюте, переезжать в новый город, жить на мойке, конечно, было тяжело. Но такие трудности лишь закаляют. Я рад, что проделал такой путь", - сказал Атаев.
Ранее россиянин Муслим Гаджимагомедов стал первым трехкратным чемпионом мира в истории отечественного бокса.
"Если он будет продолжать, то превзойти такой результат будет, конечно, трудно. Он всегда на шаг впереди меня. В принципе, нашей главной задачей было, чтобы Россия стала лидером в медальном зачете. Я рад", - добавил Атаев.