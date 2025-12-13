Рейтинг@Mail.ru
Ставший чемпионом мира Атаев рассказал, как ему приходилось жить на мойке
20:46 13.12.2025
Ставший чемпионом мира Атаев рассказал, как ему приходилось жить на мойке
Россиянин Шарабутдин Атаев рассказал РИА Новости, что прошел тяжелый путь от мойки машин до титула двукратного чемпиона мира. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
/20251213/bizhamov-2061880002.html
Ставший чемпионом мира Атаев рассказал, как ему приходилось жить на мойке

Ставший чемпионом мира боксер Атаев: жить на мойке было тяжело, но я не жалею

© Федерация бокса РоссииШарабутдин Атаев
Шарабутдин Атаев - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Федерация бокса России
ДУБАЙ, 13 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Россиянин Шарабутдин Атаев рассказал РИА Новости, что прошел тяжелый путь от мойки машин до титула двукратного чемпиона мира.
В финале мирового первенства в весовой категории до 86 кг Атаев одолел Алексея Алферова из Белоруссии. Россиянин стал двукратным чемпионом мира - на его счету также золото турнира 2023 года.
«
"С первого дня моего приезда в Махачкалу верил, что могу достичь высот. Покидать родительский дом, где тебя кормят, обувают, ты спишь в уюте, переезжать в новый город, жить на мойке, конечно, было тяжело. Но такие трудности лишь закаляют. Я рад, что проделал такой путь", - сказал Атаев.
Ранее россиянин Муслим Гаджимагомедов стал первым трехкратным чемпионом мира в истории отечественного бокса.
"Если он будет продолжать, то превзойти такой результат будет, конечно, трудно. Он всегда на шаг впереди меня. В принципе, нашей главной задачей было, чтобы Россия стала лидером в медальном зачете. Я рад", - добавил Атаев.
Российский боксер Джамбулат Бижамов - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Бижамов назвал большой честью гимн России на чемпионате мира по боксу
