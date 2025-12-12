https://ria.ru/20251212/vonn-2061669774.html
Вонн стала самой возрастной горнолыжницей, победившей на этапе Кубка мира
Вонн стала самой возрастной горнолыжницей, победившей на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Вонн стала самой возрастной горнолыжницей, победившей на этапе Кубка мира
Американская горнолыжница Линдси Вонн одержала свою первую победу на этапе Кубка мира с марта 2018 года. РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T15:01:00+03:00
2025-12-12T15:01:00+03:00
2025-12-12T22:10:00+03:00
спорт
санкт-мориц
сша
линдси вонн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77071/33/770713385_170:46:1301:682_1920x0_80_0_0_1a70fa077da5656a54bb4dee8b9fd060.jpg
/20251212/odermatt-2061655024.html
санкт-мориц
сша
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77071/33/770713385_139:0:1306:875_1920x0_80_0_0_46bc8513a27478eff5864ec41bbfc4ac.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, санкт-мориц, сша, линдси вонн
Спорт, Санкт-Мориц, США, Линдси Вонн
Вонн стала самой возрастной горнолыжницей, победившей на этапе Кубка мира
Вонн в 41 год стала самым возрастным атлетом, победившим на этапе Кубка мира