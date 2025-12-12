Рейтинг@Mail.ru
Вонн стала самой возрастной горнолыжницей, победившей на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 12.12.2025 (обновлено: 22:10 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/vonn-2061669774.html
Вонн стала самой возрастной горнолыжницей, победившей на этапе Кубка мира
Вонн стала самой возрастной горнолыжницей, победившей на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Вонн стала самой возрастной горнолыжницей, победившей на этапе Кубка мира
Американская горнолыжница Линдси Вонн одержала свою первую победу на этапе Кубка мира с марта 2018 года. РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T15:01:00+03:00
2025-12-12T22:10:00+03:00
спорт
санкт-мориц
сша
линдси вонн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77071/33/770713385_170:46:1301:682_1920x0_80_0_0_1a70fa077da5656a54bb4dee8b9fd060.jpg
/20251212/odermatt-2061655024.html
санкт-мориц
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77071/33/770713385_139:0:1306:875_1920x0_80_0_0_46bc8513a27478eff5864ec41bbfc4ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, санкт-мориц, сша, линдси вонн
Спорт, Санкт-Мориц, США, Линдси Вонн
Вонн стала самой возрастной горнолыжницей, победившей на этапе Кубка мира

Вонн в 41 год стала самым возрастным атлетом, победившим на этапе Кубка мира

© AP Photo / John MinchilloЛиндси Вонн
Линдси Вонн - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / John Minchillo
Линдси Вонн. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Американская горнолыжница Линдси Вонн одержала свою первую победу на этапе Кубка мира с марта 2018 года.
Олимпийская чемпионка Игр 2010 года выиграла соревнования по скоростному спуску на первом этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице. Второе и третье места заняли австрийки Магдалена Эггер (отставание 0,98 секунды) и Мирьям Пухнер (+1,16).
Для 41-летней американки это первая победа в скоростном спуске с марта 2018 года, когда она первенствовала в шведском Оре, и первый подиум с марта, когда она заняла второе место в супергиганте в Сан-Валли (США). Вонн стала самой возрастной горнолыжницей, победившей на этапе Кубка мира.
Американка из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года.
Марко Одерматт - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Одерматт рассказал, что подвергся сексуальному насилию
Вчера, 13:59
 
СпортСанкт-МорицСШАЛиндси Вонн
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    РБ Лейпциг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Жирона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    Нант
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Бромвич
    Шеффилд Юнайтед
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Фенербахче
    86
    92
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Црвена Звезда
    79
    76
  • Баскетбол
    Завершен
    Барселона
    Олимпиакос
    98
    85
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала