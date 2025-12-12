Снуп Догга назначили почетным тренером сборной США на ОИ

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Американский рэпер Снуп Догг назначен почетным тренером сборной США на зимних Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается на сайте Олимпийского комитета США (USOPC).

"Известный своей страстью к общественной деятельности, наставничеству и поддержке молодежи Снуп привнесет свой фирменный юмор и душевность, чтобы мотивировать спортсменов сборной США", - говорится в сообщении.