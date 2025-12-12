Рейтинг@Mail.ru
Снуп Догга назначили почетным тренером сборной США на ОИ - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/trener-2061597762.html
Снуп Догга назначили почетным тренером сборной США на ОИ
Снуп Догга назначили почетным тренером сборной США на ОИ - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Снуп Догга назначили почетным тренером сборной США на ОИ
Американский рэпер Снуп Догг назначен почетным тренером сборной США на зимних Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T10:25:00+03:00
2025-12-12T10:25:00+03:00
сша
милан
nbc
кортина-д'ампеццо
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570708828_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_819ff2b61b2bb4605146d59d19038923.jpg
/20251205/bolshunov-2060112093.html
сша
милан
кортина-д'ампеццо
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570708828_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_8d6fdc893f573d5ec639e5afe491e857.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
сша, милан, nbc, кортина-д'ампеццо, спорт
США, Милан, NBC, Кортина-д'Ампеццо, Спорт
Снуп Догга назначили почетным тренером сборной США на ОИ

Снуп Догг назначен почетным тренером сборной США на Олимпийских играх в Италии

© AP Photo / Amy HarrisАмериканский рэпер Snoop Dogg на фестивале джаза и наследия в Новом Орлеане
Американский рэпер Snoop Dogg на фестивале джаза и наследия в Новом Орлеане - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Amy Harris
Американский рэпер Snoop Dogg на фестивале джаза и наследия в Новом Орлеане. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Американский рэпер Снуп Догг назначен почетным тренером сборной США на зимних Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается на сайте Олимпийского комитета США (USOPC).
В 2024 году Снуп Догг работал в качестве журналиста на летних Играх в Париже. Музыкант также пронес олимпийский огонь перед церемонией открытия, а затем выступил на церемонии закрытия. За участие в освещении Олимпиады рэпер получил две премии "Эмми". В сентябре сообщалось, что рэпер выступит в качестве репортера телеканала NBC и стримингового сервиса Peacock на зимней Олимпиаде в Италии.
Снуп Догг станет первым почетным тренером сборной США в волонтерской должности, призванной поддерживать и вдохновлять американских спортсменов вне соревнований.
"Известный своей страстью к общественной деятельности, наставничеству и поддержке молодежи Снуп привнесет свой фирменный юмор и душевность, чтобы мотивировать спортсменов сборной США", - говорится в сообщении.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Журова оценила шансы Большунова попасть на ОИ-2026
5 декабря, 15:54
 
СШАМиланNBCКортина-д'АмпеццоСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    РБ Лейпциг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Жирона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    Нант
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Бромвич
    Шеффилд Юнайтед
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Фенербахче
    86
    92
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Црвена Звезда
    79
    76
  • Баскетбол
    Завершен
    Барселона
    Олимпиакос
    98
    85
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала