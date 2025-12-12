https://ria.ru/20251212/stepanova-2061702991.html
Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус
Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус
Российская лыжница Вероника Степанова заявила, что не будет подавать заявку в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) на получение статуса... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T16:29:00+03:00
2025-12-12T16:29:00+03:00
2025-12-12T17:06:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
европа
вероника степанова
дарья непряева
сергей ардашев
лыжные виды спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762544133_0:117:1080:725_1920x0_80_0_0_f187e1bd92a6175aef16da021ef445ca.jpg
/20251210/korostelev-2061097044.html
россия
европа
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762544133_0:114:1080:924_1920x0_80_0_0_bfc9f86d55926ec977a6af751e192a75.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, европа, вероника степанова, дарья непряева, сергей ардашев, лыжные виды спорта, международная федерация лыжного спорта (fis)
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Европа, Вероника Степанова, Дарья Непряева, Сергей Ардашев, Лыжные виды спорта, Международная федерация лыжного спорта (FIS)
Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус
Лыжница Степанова отказалась подавать заявку в FIS на нейтральный статус