16:29 12.12.2025 (обновлено: 17:06 12.12.2025)
Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус
Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус
Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус

Лыжница Степанова отказалась подавать заявку в FIS на нейтральный статус

© Фото : Instagram Вероники СтепановойРоссйская лыжница Вероника Степанова
Россйская лыжница Вероника Степанова - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Instagram Вероники Степановой
Россйская лыжница Вероника Степанова. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российская лыжница Вероника Степанова заявила, что не будет подавать заявку в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) на получение статуса нейтрального атлета.
В среду FIS одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой. В четверг лидер общего зачета Кубка России Сергей Ардашев сообщил, что не получил нейтральный статус.
«

"Подавать заявку на "присвоение статуса нейтрального атлета" в FIS я не буду. Не в нынешней форме. Я гражданка России и российская спортсменка, мне нечего скрывать и нечего стыдиться, свой выбор я давно сделала, свои взгляды давно выразила - и не меняю", - написала Степанова в Telegram-канале, добавив, что не осуждает спортсменов, которые рассчитывают на получение нейтрального статуса.

Степановой 24 года, она является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Коростелев и Непряева получили от FIS нейтральные статусы перед Олимпиадой
10 декабря, 13:21
 
Лыжные гонкиСпортРоссияЕвропаВероника СтепановаДарья НепряеваСергей АрдашевЛыжные виды спортаМеждународная федерация лыжного спорта (FIS)
 
