Выводы об изменениях в спортивной политике делать рано, заявил Матыцин

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Многие дискриминационные запреты для основной массы российских спортсменов остаются в силе, и выводы о реальных изменениях в международной спортивной политике делать преждевременно, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

В четверг Олимпийский саммит поддержал рекомендацию исполкома МОК международным федерациям снять ограничения на участие молодых спортсменов из России в соревнованиях, включая командные дисциплины.

"Выводы о реальных изменениях в международной спортивной политике делать преждевременно. Оценивать ситуацию следует исключительно по практическим решениям федераций и их последовательным действиям, а не по декларативным рекомендациям", - сказал Матыцин

Он отметил, что международным спортивным федерациям предписывается воздерживаться от организации или поддержки международных спортивных мероприятий в России.

Причем, по словам политика, эта рекомендация больше не применяется к Белоруссии.

"Спрашивается, для чего было принимать такое половинчатое решение, когда всем и так очевидно, что любое международное спортивное мероприятие в России пройдет с соблюдением всех максимально возможных стандартов безопасности", - добавил Матыцин.

Он подчеркнул, что, несмотря на позитивный сигнал, важно подчеркнуть, что на текущий момент это именно рекомендации, а не обязательные к исполнению директивы, и окончательное решение остается за международными спортивными федерациями, которым предстоит разработать и утвердить конкретные механизмы реализации.

"К сожалению, многие дискриминационные запреты для основной массы спортсменов остаются в силе, что продолжает противоречить фундаментальным олимпийским принципам", - добавил глава думского комитета.