Выводы об изменениях в спортивной политике делать рано, заявил Матыцин
12.12.2025
11:19 12.12.2025
Выводы об изменениях в спортивной политике делать рано, заявил Матыцин
Многие дискриминационные запреты для основной массы российских спортсменов остаются в силе, и выводы о реальных изменениях в международной спортивной политике... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025
1920
1920
true
Олег Матыцин
Олег Матыцин
Олег Матыцин. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Многие дискриминационные запреты для основной массы российских спортсменов остаются в силе, и выводы о реальных изменениях в международной спортивной политике делать преждевременно, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.
В четверг Олимпийский саммит поддержал рекомендацию исполкома МОК международным федерациям снять ограничения на участие молодых спортсменов из России в соревнованиях, включая командные дисциплины.
Олег Матыцин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
CAS дал понять федерациям, что надо менять позицию, заявил Матыцин
3 декабря, 13:28
"Выводы о реальных изменениях в международной спортивной политике делать преждевременно. Оценивать ситуацию следует исключительно по практическим решениям федераций и их последовательным действиям, а не по декларативным рекомендациям", - сказал Матыцин.
Он отметил, что международным спортивным федерациям предписывается воздерживаться от организации или поддержки международных спортивных мероприятий в России.
Причем, по словам политика, эта рекомендация больше не применяется к Белоруссии.
"Спрашивается, для чего было принимать такое половинчатое решение, когда всем и так очевидно, что любое международное спортивное мероприятие в России пройдет с соблюдением всех максимально возможных стандартов безопасности", - добавил Матыцин.
Он подчеркнул, что, несмотря на позитивный сигнал, важно подчеркнуть, что на текущий момент это именно рекомендации, а не обязательные к исполнению директивы, и окончательное решение остается за международными спортивными федерациями, которым предстоит разработать и утвердить конкретные механизмы реализации.
"К сожалению, многие дискриминационные запреты для основной массы спортсменов остаются в силе, что продолжает противоречить фундаментальным олимпийским принципам", - добавил глава думского комитета.
Матыцин считает, что позитивным можно считать лишь сам факт начала обсуждения возвращения молодых атлетов в международную спортивную семью, однако окончательная ясность будет достигнута только после их фактического выхода на стартовые позиции с соблюдением всех прав и гарантий.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Допуск россиян к Олимпийским играм надо решать по закону, заявил Васильев
11 декабря, 12:07
 
