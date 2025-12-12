Рейтинг@Mail.ru
Овечкин пропустил тренировку "Вашингтона"
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:48 12.12.2025 (обновлено: 20:23 12.12.2025)
Овечкин пропустил тренировку "Вашингтона"
Овечкин пропустил тренировку "Вашингтона" - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Овечкин пропустил тренировку "Вашингтона"
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пропустил тренировку команды, сообщает журналистка Сэмми Силбер в... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
хоккей
александр овечкин
джон карлсон
уэйн гретцки
вашингтон кэпиталз
виннипег джетс
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт
хоккей
Хоккей, Александр Овечкин, Джон Карлсон, Уэйн Гретцки, Вашингтон Кэпиталз, Виннипег Джетс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Овечкин пропустил тренировку "Вашингтона"

Журналистка Силбер: Овечкин пропустил тренировку "Вашингтона"

Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : x.com/capitals
Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пропустил тренировку команды, сообщает журналистка Сэмми Силбер в соцсети Х.
Отмечается, что 39-летний капитан команды получил дополнительный отдых. Также вместе с ним тренировку пропустили словацкий защитник Мартин Фегервары и американский защитник Джон Карлсон.
В ночь на воскресенье "Вашингтон" на выезде сыграет против "Виннипег Джетс". Столичный клуб располагается на втором месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 40 очков.
Овечкину 40 лет. В текущем сезоне он сыграл за клуб 31 матч и набрал 30 (14 голов + 16 передач) очков. В прошлом сезоне форвард побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах лиги (894), сейчас в активе россиянина 911 голов.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Овечкин превзошел Гретцки! Россиянин сделал красивый гол и вошел в историю
Вчера, 07:05
 
Хоккей
 
