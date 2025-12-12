https://ria.ru/20251212/shtyrkov-2061771126.html
Молдавский победил Штыркова в бою на турнире RCC
Молдавский победил Штыркова в бою на турнире RCC - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Молдавский победил Штыркова в бою на турнире RCC
Бывший временный чемпион Bellator в тяжелом весе российский боец смешанных единоборств (MMA) Валентин Молдавский победил соотечественника Ивана Штыркова в... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Молдавский победил Штыркова в бою на турнире RCC
Экс-чемпион Bellator Молдавский победил Штыркова в бою на турнире RCC