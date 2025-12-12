Рейтинг@Mail.ru
Молдавский победил Штыркова в бою на турнире RCC - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
22:45 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/shtyrkov-2061771126.html
Молдавский победил Штыркова в бою на турнире RCC
Молдавский победил Штыркова в бою на турнире RCC - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Молдавский победил Штыркова в бою на турнире RCC
Бывший временный чемпион Bellator в тяжелом весе российский боец смешанных единоборств (MMA) Валентин Молдавский победил соотечественника Ивана Штыркова в... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T22:45:00+03:00
2025-12-12T22:45:00+03:00
единоборства
спорт
валентин молдавский
bellator
иван штырков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587974329_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_4feb4b5e2cc7b8d82fe10f3c8db3edaa.jpg
/20251212/yan-2061759840.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587974329_131:0:980:637_1920x0_80_0_0_cb7c39ce7b5faf62ea18b571b07342d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, валентин молдавский, bellator, иван штырков
Единоборства, Спорт, Валентин Молдавский, Bellator, Иван Штырков
Молдавский победил Штыркова в бою на турнире RCC

Экс-чемпион Bellator Молдавский победил Штыркова в бою на турнире RCC

© Соцсети Валентина МолдавскогоБоец смешанных единоборств Валентин Молдавский
Боец смешанных единоборств Валентин Молдавский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Соцсети Валентина Молдавского
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бывший временный чемпион Bellator в тяжелом весе российский боец смешанных единоборств (MMA) Валентин Молдавский победил соотечественника Ивана Штыркова в поединке на турнире RCC 24.
Трехраундовый бой в полутяжелом весе завершился победой Молдавского раздельным решением судей. Турнир проходит в Екатеринбурге на "УГМК-Арене".
В активе 33-летнего Молдавского теперь 15 побед при четырех поражениях. Поединок со Штырковым стал для него дебютным в RCC. В профессиональных смешанных единоборствах 37-летний Штырков одержал 25 побед при трех поражениях, один бой завершился вничью.
Петр Ян - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Петру Яну подарили Mercedes за победу над Двалишвили
Вчера, 20:45
 
ЕдиноборстваСпортВалентин МолдавскийBellatorИван Штырков
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    РБ Лейпциг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Жирона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    Нант
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Бромвич
    Шеффилд Юнайтед
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Фенербахче
    86
    92
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Црвена Звезда
    79
    76
  • Баскетбол
    Завершен
    Барселона
    Олимпиакос
    98
    85
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала