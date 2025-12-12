"Сан-Хосе" победил "Торонто" благодаря дебютной шайбе Орлова

Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). В составе "Сан-Хосе" голами в основное время матча отметились российский защитник Дмитрий Орлов (36-я минута), забросивший свою первую шайбу в стане "Шаркс", и Джон Клингберг (59). Автором решающего гола в овертайме стал Александр Веннберг (63). У "Торонто" отличились Дакота Джошуа (15) и Остон Мэттьюс (35).
Защитник "Сан-Хосе" Шакир Мухамадуллин применил один силовой прием.
В другом матче чемпионата НХЛ хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" без российского форварда Евгения Малкина проиграли "Монреаль Канадиенс" (2:4).
