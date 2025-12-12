Рейтинг@Mail.ru
"Сан-Хосе" победил "Торонто" благодаря дебютной шайбе Орлова
Хоккей
 
06:21 12.12.2025
"Сан-Хосе" победил "Торонто" благодаря дебютной шайбе Орлова
"Сан-Хосе" победил "Торонто" благодаря дебютной шайбе Орлова
Хоккеисты "Сан-Хосе Шаркс" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 12.12.2025
национальная хоккейная лига (нхл), сан-хосе шаркс, торонто мейпл лифс, дмитрий орлов, шакир мухамадуллин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Сан-Хосе Шаркс, Торонто Мейпл Лифс, Дмитрий Орлов, Шакир Мухамадуллин
"Сан-Хосе" победил "Торонто" благодаря дебютной шайбе Орлова

"Сан-Хосе" обыграл "Торонто" в матче НХЛ, Орлов забросил дебютную шайбу за клуб

© Фото : x.com/sanjosesharksХоккеист "Сан-Хосе Шаркс" Дмитрий Орлов (по центру)
Хоккеист Сан-Хосе Шаркс Дмитрий Орлов (по центру) - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : x.com/sanjosesharks
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Сан-Хосе Шаркс" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
12 декабря 2025 • начало в 03:00
Закончен в OT
Торонто
2 : 3
Сан-Хосе
14:33 • Дакота Джошуа
(Джейк Маккейб, Вильям Нюландер)
34:32 • Остон Мэттьюс
(Вильям Нюландер, Морган Райлли)
35:31 • Дмитрий Орлов
(Джон Клингберг, Александр Веннберг)
58:35 • Джон Клингберг
(Macklin Celebrini, Адам Годетт)
62:49 • Александр Веннберг
(Уильям Эклунд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). В составе "Сан-Хосе" голами в основное время матча отметились российский защитник Дмитрий Орлов (36-я минута), забросивший свою первую шайбу в стане "Шаркс", и Джон Клингберг (59). Автором решающего гола в овертайме стал Александр Веннберг (63). У "Торонто" отличились Дакота Джошуа (15) и Остон Мэттьюс (35).
Защитник "Сан-Хосе" Шакир Мухамадуллин применил один силовой прием.
В другом матче чемпионата НХЛ хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" без российского форварда Евгения Малкина проиграли "Монреаль Канадиенс" (2:4).
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Сан-Хосе Шаркс Торонто Мейпл Лифс Дмитрий Орлов Шакир Мухамадуллин
 
