"Сан-Хосе" победил "Торонто" благодаря дебютной шайбе Орлова

Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). В составе "Сан-Хосе" голами в основное время матча отметились российский защитник Дмитрий Орлов (36-я минута), забросивший свою первую шайбу в стане "Шаркс", и Джон Клингберг (59). Автором решающего гола в овертайме стал Александр Веннберг (63). У "Торонто" отличились Дакота Джошуа (15) и Остон Мэттьюс (35).