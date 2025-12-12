Гол Воронкова и передача Марченко не спасли "Коламбус" от поражения

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" проиграли "Оттаве Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (4:1, 1:2, 1:0). В составе "Оттавы" шайбы забросили Дэвид Перрон (7-я минута), Дрейк Батерсон (9), Тим Штюцле (15, 38), Майкл Амадио (20) и Клод Жиру (59). У "Блю Джекетс" отличились Адам Фантилли (19), Данте Фаббро (24) и российский нападающий Дмитрий Воронков (29).

Форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко отметился голевой передачей. Нападающий "Блю Джекетс" Егор Чинахов применил два силовых приема. Защитник "мундиров" Иван Проворов нанес два броска в створ ворот и заблокировал два броска. Защитник "Оттавы" Артем Зуб записал на свой счет голевую передачу.