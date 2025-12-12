Рейтинг@Mail.ru
Гол Воронкова и передача Марченко не спасли "Коламбус" от поражения - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Хоккей
 
06:00 12.12.2025
Гол Воронкова и передача Марченко не спасли "Коламбус" от поражения
Гол Воронкова и передача Марченко не спасли "Коламбус" от поражения
/20251212/khokkey-2061562546.html
Гол Воронкова и передача Марченко не спасли "Коламбус" от поражения

Гол Воронкова и ассист Марченко не спасли "Коламбус" от поражения от "Оттавы"

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" проиграли "Оттаве Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
12 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Коламбус
3 : 6
Оттава
18:04 • Бун Дженнер
(Адам Фантилли, Зак Веренски)
23:02 • Данте Фаббро
(Бун Дженнер, Кент Джонсон)
28:10 • Дмитрий Воронков
(Кирилл Марченко, Зак Веренски)
06:58 • Дэвид Перрон
(Дилан Козенс, Дрейк Батерсон)
08:11 • Дрейк Батерсон
(Дэвид Перрон, Дилан Козенс)
14:55 • Тим Штюцле
(Дрейк Батерсон, Дилан Козенс)
19:26 • Майк Амадио
(Клод Жиру, Ридли Грейг)
37:59 • Тим Штюцле
(Майк Амадио, Артем Зуб)
58:37 • Клод Жиру
(Майк Амадио)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (4:1, 1:2, 1:0). В составе "Оттавы" шайбы забросили Дэвид Перрон (7-я минута), Дрейк Батерсон (9), Тим Штюцле (15, 38), Майкл Амадио (20) и Клод Жиру (59). У "Блю Джекетс" отличились Адам Фантилли (19), Данте Фаббро (24) и российский нападающий Дмитрий Воронков (29).
Форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко отметился голевой передачей. Нападающий "Блю Джекетс" Егор Чинахов применил два силовых приема. Защитник "мундиров" Иван Проворов нанес два броска в створ ворот и заблокировал два броска. Защитник "Оттавы" Артем Зуб записал на свой счет голевую передачу.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Анахайм Дакс" (5:2), а "Филадельфия Флайерз" в овертайме проиграла "Вегас Голден Найтс" (2:3 ОТ).
