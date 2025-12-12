Гол Воронкова и передача Марченко не спасли "Коламбус" от поражения

Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (4:1, 1:2, 1:0). В составе "Оттавы" шайбы забросили Дэвид Перрон (7-я минута), Дрейк Батерсон (9), Тим Штюцле (15, 38), Майкл Амадио (20) и Клод Жиру (59). У "Блю Джекетс" отличились Адам Фантилли (19), Данте Фаббро (24) и российский нападающий Дмитрий Воронков (29).
Форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко отметился голевой передачей. Нападающий "Блю Джекетс" Егор Чинахов применил два силовых приема. Защитник "мундиров" Иван Проворов нанес два броска в створ ворот и заблокировал два броска. Защитник "Оттавы" Артем Зуб записал на свой счет голевую передачу.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Анахайм Дакс" (5:2), а "Филадельфия Флайерз" в овертайме проиграла "Вегас Голден Найтс" (2:3 ОТ).
