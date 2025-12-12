Четыре передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Нью-Джерси"

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров записал на свой счет четыре голевые передачи и был признан второй звездой встречи. Кучеров достиг отметки в 1034 очка (370 голов и 664 передачи) в карьере и занял чистое четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ среди россиян, опередив Александра Могильного. Форвард "Тампы" провел 112-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ с тремя набранными очками и более, и по этому показателю он обошел Бобби Орра и Жильбера Перро. Кучеров также провел 34-й матч в "регулярках" лиги, в котором набрал минимум четыре очка за игру, и превзошел действующего капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина и Кента Нильссона.