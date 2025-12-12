Четыре передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Нью-Джерси"

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
12 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
07:00 • Люк Хьюз
(Бренден Диллон, Пол Коттер)
33:12 • Йеспер Братт
(Шимон Немец, Стефан Ноусен)
43:13 • Ангус Крокшенк
(Колтон Уайт, Шимон Немец)
55:28 • Пол Коттер
(Коди Гласс, Люк Хьюз)
02:57 • Ник Пол
03:48 • Даррен Рэддиш
07:56 • Понтус Холмберг
15:00 • Джейк Гентцель
26:19 • Оливер Бьеркстранд
36:35 • Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Declan Carlile)
47:55 • Брэйден Пойнт
55:57 • Оливер Бьеркстранд
Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась победой гостей со счетом 8:4 (4:1, 2:1, 2:2). В составе "Тампы" шайбы забросили Ник Пол (3-я минута), Даррен Рэддиш (4), Понтус Хольмберг (8), Джейк Гюнцель (15), Оливер Бьеркстранд (27, 56), Брэндон Хагел (37) и Брейден Пойнт (48). У "Девилз" голами отметились Люк Хьюз (7), Йеспер Братт (34), Ангус Крукшенк (44) и Пол Коттер (56).
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров записал на свой счет четыре голевые передачи и был признан второй звездой встречи. Кучеров достиг отметки в 1034 очка (370 голов и 664 передачи) в карьере и занял чистое четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ среди россиян, опередив Александра Могильного. Форвард "Тампы" провел 112-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ с тремя набранными очками и более, и по этому показателю он обошел Бобби Орра и Жильбера Перро. Кучеров также провел 34-й матч в "регулярках" лиги, в котором набрал минимум четыре очка за игру, и превзошел действующего капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина и Кента Нильссона.
Форвард "Нью-Джерси" Арсений Грицюк результативными действиями не отметился.
"Тампа" одержала вторую победу подряд. "Нью-Джерси" потерпел шестое поражение в последних семи матчах чемпионата НХЛ.