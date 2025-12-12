Кучеров догнал Могильного в списке самых результативных россиян в НХЛ

"Тампа" гостит у "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного первенства. Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Российский форвард "Тампы" достиг отметки в 1032 очка за карьеру в 831 матче в чемпионатах НХЛ.

Благодаря этому Кучеров догнал Александра Могильного (1032 очка в 990 матчах) и разделил с ним четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов лиги среди россиян. Рекордсменом по количеству набранных очков за карьеру в НХЛ среди российских хоккеистов является действующий капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (1653 очка в 1522 матчах).