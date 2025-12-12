Кучеров догнал Могильного в списке самых результативных россиян в НХЛ

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров поднялся на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских хоккеистов.
12 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
07:00 • Люк Хьюз
(Бренден Диллон, Пол Коттер)
33:12 • Йеспер Братт
(Шимон Немец, Стефан Ноусен)
43:13 • Ангус Крокшенк
(Колтон Уайт, Шимон Немец)
55:28 • Пол Коттер
(Коди Гласс, Люк Хьюз)
02:57 • Ник Пол
03:48 • Даррен Рэддиш
07:56 • Понтус Холмберг
15:00 • Джейк Гентцель
26:19 • Оливер Бьеркстранд
36:35 • Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Declan Carlile)
47:55 • Брэйден Пойнт
55:57 • Оливер Бьеркстранд
"Тампа" гостит у "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного первенства. Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Российский форвард "Тампы" достиг отметки в 1032 очка за карьеру в 831 матче в чемпионатах НХЛ.
Благодаря этому Кучеров догнал Александра Могильного (1032 очка в 990 матчах) и разделил с ним четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов лиги среди россиян. Рекордсменом по количеству набранных очков за карьеру в НХЛ среди российских хоккеистов является действующий капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (1653 очка в 1522 матчах).