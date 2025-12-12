Рейтинг@Mail.ru
Болельщики признали Кордобу лучшим игроком "Краснодара" в ноябре-декабре
16:47 12.12.2025
Болельщики признали Кордобу лучшим игроком "Краснодара" в ноябре-декабре
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба признан лучшим футболистом команды в ноябре-декабре по версии болельщиков "черно-зеленых", сообщается на официальном сайте клуба.
Кордоба победил в опросе болельщиков, набрав 29,62% голосов респондентов. Второе место занял армянский полузащитник Эдуард Сперцян (26,07%), замкнул тройку ангольский полузащитник Жоау Батчи (10,41%).
В ноябре и декабре 32-летний нападающий сыграл за "Краснодар" семь матчей, забил шесть голов. Он стал лучшим бомбардиром в истории футбольного клуба "Краснодар", обойдя россиянина Федора Смолова (68 голов в 125 матчах), сейчас в активе форварда 70 голов в 139 матчах.
"Краснодар" третий сезон подряд ушел на зимний перерыв лидером таблицы РПЛ. Согласно прогнозу Opta, команда Мурада Мусаева является фаворитом на звание чемпиона России.
Джон Кордоба - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Кордобу признали лучшим игроком сезона РПЛ
27 июня, 21:38
 
ФутболСпортРоссияДжон КордобаЭдуард СперцянЖоау БатчиКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
