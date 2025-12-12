Грицюк пропустит два матча НХЛ из-за травмы

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк пропустит как минимум два ближайших матча из-за травмы верхней части тела, заявил главный тренер команды Шелдон Киф.
В субботу "Нью-Джерси" примет "Анахайм Дакс", а днем позже - "Ванкувер Кэнакс".
«
"Главный тренер Шелдон Киф сообщил, что Арсений Грицюк (травма верхней части тела) пропустит оба матча в эти выходные", - сообщается на странице клуба в социальной сети X.
По информации клубного репортера Аманды Штейн, слова которой также приводятся на странице клуба, Грицюк получил травму перед домашней игры против "Тампа-Бэй Лайтнинг" (4:8), которая состоялась в ночь на пятницу по московскому времени. Однако форвард принял в ней участие, несмотря на повреждение, и не отметился результативными действиями.
Грицюку 24 года. В дебютном сезоне он набрал 16 (7 голов + 9 передач) в 31 матче регулярного чемпионата.
