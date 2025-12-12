Рейтинг@Mail.ru
Грицюк пропустит два матча НХЛ из-за травмы - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:55 12.12.2025 (обновлено: 22:05 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/forvard-2061768260.html
Грицюк пропустит два матча НХЛ из-за травмы
Грицюк пропустит два матча НХЛ из-за травмы - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Грицюк пропустит два матча НХЛ из-за травмы
Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк пропустит как минимум два ближайших матча из-за травмы верхней части тела, заявил главный тренер... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T21:55:00+03:00
2025-12-12T22:05:00+03:00
хоккей
спорт
арсений грицюк
нью-джерси девилз
анахайм дакс
ванкувер кэнакс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054665549_0:68:2048:1220_1920x0_80_0_0_8634f2ea9a142b220c482bf3502fc8c7.jpg
/20251115/khokkey-2055105958.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054665549_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_575125dd511698fe51d29f3257a06516.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, арсений грицюк, нью-джерси девилз, анахайм дакс, ванкувер кэнакс
Хоккей, Спорт, Арсений Грицюк, Нью-Джерси Девилз, Анахайм Дакс, Ванкувер Кэнакс
Грицюк пропустит два матча НХЛ из-за травмы

Нападающий "Нью-Джерси" Грицюк пропустит два ближайших матча из-за травмы

© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Нью-Джерси Девилз"Арсений Грицюк
Арсений Грицюк - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Нью-Джерси Девилз"
Арсений Грицюк . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк пропустит как минимум два ближайших матча из-за травмы верхней части тела, заявил главный тренер команды Шелдон Киф.
В субботу "Нью-Джерси" примет "Анахайм Дакс", а днем позже - "Ванкувер Кэнакс".
«
"Главный тренер Шелдон Киф сообщил, что Арсений Грицюк (травма верхней части тела) пропустит оба матча в эти выходные", - сообщается на странице клуба в социальной сети X.
По информации клубного репортера Аманды Штейн, слова которой также приводятся на странице клуба, Грицюк получил травму перед домашней игры против "Тампа-Бэй Лайтнинг" (4:8), которая состоялась в ночь на пятницу по московскому времени. Однако форвард принял в ней участие, несмотря на повреждение, и не отметился результативными действиями.
Грицюку 24 года. В дебютном сезоне он набрал 16 (7 голов + 9 передач) в 31 матче регулярного чемпионата.
Джек Хьюз - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Лучший бомбардир "Нью-Джерси" выбыл из-за травмы руки
15 ноября, 01:49
 
ХоккейСпортАрсений ГрицюкНью-Джерси ДевилзАнахайм ДаксВанкувер Кэнакс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    РБ Лейпциг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Жирона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    Нант
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Бромвич
    Шеффилд Юнайтед
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Фенербахче
    86
    92
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Црвена Звезда
    79
    76
  • Баскетбол
    Завершен
    Барселона
    Олимпиакос
    98
    85
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала