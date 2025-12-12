Рейтинг@Mail.ru
В Ереване после футбольного матча задержали 17 польских фанатов
18:21 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/erevan-2061735220.html
В Ереване после футбольного матча задержали 17 польских фанатов
В Ереване после футбольного матча задержали 17 польских фанатов - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
В Ереване после футбольного матча задержали 17 польских фанатов
Семнадцать граждан Польши были задержаны в Ереване после футбольного матча Лиги конференций между местным клубом "Ноа" и польской "Легией", сообщили РИА Новости РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025
В Ереване после футбольного матча задержали 17 польских фанатов

В Ереване после матча Лиги конференций задержали 17 польских болельщиков

Болельщики сборной Польши
Болельщики сборной Польши
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Болельщики сборной Польши. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 дек – РИА Новости. Семнадцать граждан Польши были задержаны в Ереване после футбольного матча Лиги конференций между местным клубом "Ноа" и польской "Легией", сообщили РИА Новости в пресс-службе армянского МВД.
Прошедшая в четверг вечером в Ереване встреча завершилось со счетом 2:1 в пользу армянских футболистов.
"В полицейское отделение за хулиганство были доставлены 17 граждан Польши. Затем их передали Следственному комитету", - заявил собеседник агентства.
По его словам, инцидент произошел в ночь на пятницу.
Другие подробности представитель МВД не привел.
