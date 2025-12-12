https://ria.ru/20251212/erevan-2061735220.html
В Ереване после футбольного матча задержали 17 польских фанатов
В Ереване после футбольного матча задержали 17 польских фанатов - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
В Ереване после футбольного матча задержали 17 польских фанатов
Семнадцать граждан Польши были задержаны в Ереване после футбольного матча Лиги конференций между местным клубом "Ноа" и польской "Легией", сообщили РИА Новости РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T18:21:00+03:00
2025-12-12T18:21:00+03:00
2025-12-12T18:21:00+03:00
в мире
польша
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738323073_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_e5e536d06d827b0381fb64bbcde54224.jpg
/20251209/udar-2060783345.html
польша
ереван
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738323073_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_678115d9dcd4accd307d1a09e98f236f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, ереван
В Ереване после футбольного матча задержали 17 польских фанатов
В Ереване после матча Лиги конференций задержали 17 польских болельщиков