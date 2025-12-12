Болельщики назвали грабительскими цены на билеты чемпионата мира 2026 года

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) назвала цены на билеты чемпионата мира 2026 года грабительскими и призвала к немедленному прекращению их продажи, сообщается в заявлении на сайте организации.

По программе лояльности болельщикам предстоит заплатить минимум 6900 долларов за посещение каждого матча своей команды от первой игры до финала. Это в пять раз больше, чем в 2022 году на чемпионате мира в Катаре. Кроме того, впервые в истории чемпионатов мира не будет единой цены на билеты на все матчи группового этапа, она зависит от предполагаемой привлекательности игры.

В заявлении отмечается, что при подаче заявки на проведение турнира семь лет назад организаторы обещали билеты по цене от 21 доллара, а полная стоимость билетов до финала в самой дешевой категории должна была составлять 2242 доллара.

« "Это грандиозное предательство традиций чемпионата мира, игнорирующее вклад болельщиков в это зрелище. Мы призываем ФИФА немедленно прекратить продажу билетов, провести консультации со всеми заинтересованными сторонами и пересмотреть цены на билеты", - говорится в заявлении FSE.