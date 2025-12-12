https://ria.ru/20251212/bilety-2061582775.html
Болельщики назвали грабительскими цены на билеты чемпионата мира 2026 года
Болельщики назвали грабительскими цены на билеты чемпионата мира 2026 года - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Болельщики назвали грабительскими цены на билеты чемпионата мира 2026 года
Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) назвала цены на билеты чемпионата мира 2026 года грабительскими и призвала к немедленному прекращению их продажи, РИА Новости Спорт, 12.12.2025
футбол
спорт
международная федерация футбола (фифа)
Футбол, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА)
Болельщики назвали грабительскими цены на билеты чемпионата мира 2026 года
Болельщики раскритиковали цены на билеты чемпионата мира по футболу 2026 года
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) назвала цены на билеты чемпионата мира 2026 года грабительскими и призвала к немедленному прекращению их продажи, сообщается в заявлении на сайте организации.
По программе лояльности болельщикам предстоит заплатить минимум 6900 долларов за посещение каждого матча своей команды от первой игры до финала. Это в пять раз больше, чем в 2022 году на чемпионате мира в Катаре. Кроме того, впервые в истории чемпионатов мира не будет единой цены на билеты на все матчи группового этапа, она зависит от предполагаемой привлекательности игры.
В заявлении отмечается, что при подаче заявки на проведение турнира семь лет назад организаторы обещали билеты по цене от 21 доллара, а полная стоимость билетов до финала в самой дешевой категории должна была составлять 2242 доллара.
"Это грандиозное предательство традиций чемпионата мира, игнорирующее вклад болельщиков в это зрелище. Мы призываем ФИФА немедленно прекратить продажу билетов, провести консультации со всеми заинтересованными сторонами и пересмотреть цены на билеты", - говорится в заявлении FSE.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.