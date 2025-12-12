https://ria.ru/20251212/biatlon-2061610025.html
Поварницын выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России
Поварницын выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Поварницын выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России
Биатлонист Александр Поварницын стал победителем индивидуальной гонки на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени. РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T11:14:00+03:00
биатлон
спорт
александр поварницын
александр логинов (биатлонист)
кубок россии по биатлону
карим халили
/20251212/samuelsson-2061571416.html
Новости
Поварницын выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России
Поварницын стал победителем индивидуальной гонки на втором этапе Кубка России