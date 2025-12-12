Рейтинг@Mail.ru
Поварницын выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России
Биатлон
 
11:14 12.12.2025
Поварницын выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России
Биатлонист Александр Поварницын стал победителем индивидуальной гонки на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени. РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Александр Поварницын
Александр Поварницын - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александр Поварницын. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Биатлонист Александр Поварницын стал победителем индивидуальной гонки на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени.
Поварницын преодолел дистанцию в 15 километров за 36 минут 36,7 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Второе место занял Кирилл Бажин (отставание 40,9 секунды; 0 промахов). Третьим стал Карим Халили (+1.10,2; 1), четвертым - чемпион мира и двукратный бронзовый призер Олимпиады Александр Логинов (+1.33,1; 2).
В субботу в Тюмени пройдут мужской и женский спринты. Этап закончится масс-стартами 14 декабря.
Биатлон. II этап Кубка мира. Тренировки - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Олимпийский чемпион из Швеции заявил, что россиян в биатлоне быть не должно
Биатлон
 
