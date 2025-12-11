https://ria.ru/20251211/surov-2061541641.html
Россиянин Суров вышел в финал чемпионата мира по боксу
Россиянин Суров вышел в финал чемпионата мира по боксу - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Россиянин Суров вышел в финал чемпионата мира по боксу
Российский боксер Давид Суров стал финалистом чемпионата мира, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T23:58:00+03:00
2025-12-11T23:58:00+03:00
2025-12-11T23:58:00+03:00
единоборства
спорт
чемпионат мира по боксу
iba
бокс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977613808_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_9dd3c6171a190a2c0b2a8323064134da.jpg
/20251211/gadzhimagomedov-2061541159.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977613808_34:0:566:399_1920x0_80_0_0_09e6e6658a7303931116147aecdeb81e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, чемпионат мира по боксу, iba, бокс
Единоборства, Спорт, Чемпионат мира по боксу, IBA, Бокс
Россиянин Суров вышел в финал чемпионата мира по боксу
Российский боксер Суров пробился в финал чемпионата мира