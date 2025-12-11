Польские фанаты напали на болельщиков "Райо Вальекано", сообщили СМИ

"Когда машина остановилась, внутрь ворвалась группа нападавших, вооруженных молотками и телескопическими дубинками, и началась драка", - говорится в сообщении.

По информации RMF FM, злоумышленников могло быть около 50. В результате инцидента пострадали десять человек: девять испанцев и один поляк. Трое из них были доставлены в госпиталь.