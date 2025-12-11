Польские фанаты напали на болельщиков "Райо Вальекано", сообщили СМИ

ВАРШАВА, 11 дек - РИА Новости. Польские фанаты напали на автобус с болельщиками испанского "Райо Вальекано" и избили их на трассе между Варшавой и Белостоком, сообщает радиостанция RMF FM.
Нападение произошло в преддверии предстоящего матча Лиги конференций УЕФА в Белостоке, в котором местная "Ягеллония" встретится с испанским "Райо Вальекано".
"На трассе S8 между Варшавой и Белостоком ночью произошло избиение группы испанских болельщиков. Люди в масках остановили их автобус, а затем ворвались внутрь и применили насилие", - говорится в сообщении.
По информации радиостанции, в районе населенного пункта Острув-Мазовецка автобус, перевозивший испанских болельщиков, был заблокирован двумя легковыми автомобилями.
"Когда машина остановилась, внутрь ворвалась группа нападавших, вооруженных молотками и телескопическими дубинками, и началась драка", - говорится в сообщении.
По информации RMF FM, злоумышленников могло быть около 50. В результате инцидента пострадали десять человек: девять испанцев и один поляк. Трое из них были доставлены в госпиталь.
Радиостанция сообщает, что нападавшие разбежались по окрестностям, но полиция обыскала район происшествия и обнаружила автомобиль, на котором приехали нападавшие.
"В транспортном средстве были обнаружены шарфы и гаджеты в цветах футбольного клуба "Ягеллония" из Белостока, а также ножницы, которыми, вероятно, был разрезан забор, ограждающий скоростную трассу S8", - рассказали на радиостанции.