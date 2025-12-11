Рейтинг@Mail.ru
Польские фанаты напали на болельщиков "Райо Вальекано", сообщили СМИ - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:50 11.12.2025 (обновлено: 15:00 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/smi-2061387023.html
Польские фанаты напали на болельщиков "Райо Вальекано", сообщили СМИ
Польские фанаты напали на болельщиков "Райо Вальекано", сообщили СМИ - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Польские фанаты напали на болельщиков "Райо Вальекано", сообщили СМИ
Польские фанаты напали на автобус с болельщиками испанского "Райо Вальекано" и избили их на трассе между Варшавой и Белостоком, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T14:50:00+03:00
2025-12-11T15:00:00+03:00
футбол
райо вальекано
ягеллония
спорт
вокруг спорта
лига конференций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848417438_178:58:1322:702_1920x0_80_0_0_e3bf407d0cdfa2daf4a112c0f0a2960c.jpg
/20251211/futbol-2061379633.html
/20251211/khaka-2061376311.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848417438_0:0:1422:1066_1920x0_80_0_0_32f60496e8dcba8bda974f944a1958e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
райо вальекано, ягеллония, спорт, вокруг спорта, лига конференций
Футбол, Райо Вальекано, Ягеллония, Спорт, Вокруг спорта, Лига конференций
Польские фанаты напали на болельщиков "Райо Вальекано", сообщили СМИ

RMF FM: польские фанаты напали на автобус с болельщиками "Райо Вальекано"

© пресс-служба клуба "Райо Вальекано"Футболисты "Райо Вальекано"
Футболисты Райо Вальекано - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© пресс-служба клуба "Райо Вальекано"
Футболисты "Райо Вальекано". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ВАРШАВА, 11 дек - РИА Новости. Польские фанаты напали на автобус с болельщиками испанского "Райо Вальекано" и избили их на трассе между Варшавой и Белостоком, сообщает радиостанция RMF FM.
Нападение произошло в преддверии предстоящего матча Лиги конференций УЕФА в Белостоке, в котором местная "Ягеллония" встретится с испанским "Райо Вальекано".
«
"На трассе S8 между Варшавой и Белостоком ночью произошло избиение группы испанских болельщиков. Люди в масках остановили их автобус, а затем ворвались внутрь и применили насилие", - говорится в сообщении.
Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Бильбао забросали камнями автобус "ПСЖ" Сафонова после матча, пишут СМИ
Вчера, 14:25
По информации радиостанции, в районе населенного пункта Острув-Мазовецка автобус, перевозивший испанских болельщиков, был заблокирован двумя легковыми автомобилями.
«
"Когда машина остановилась, внутрь ворвалась группа нападавших, вооруженных молотками и телескопическими дубинками, и началась драка", - говорится в сообщении.
По информации RMF FM, злоумышленников могло быть около 50. В результате инцидента пострадали десять человек: девять испанцев и один поляк. Трое из них были доставлены в госпиталь.
Радиостанция сообщает, что нападавшие разбежались по окрестностям, но полиция обыскала район происшествия и обнаружила автомобиль, на котором приехали нападавшие.
«
"В транспортном средстве были обнаружены шарфы и гаджеты в цветах футбольного клуба "Ягеллония" из Белостока, а также ножницы, которыми, вероятно, был разрезан забор, ограждающий скоростную трассу S8", - рассказали на радиостанции.
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Подростки сожгли трибуну арены финского клуба после исторического провала
Вчера, 14:17
 
ФутболРайо ВальеканоЯгеллонияСпортВокруг спортаЛига конференций
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Загреб
    Бетис
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Рейнджерс
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Генк
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штурм
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Утрехт
    Ноттингем Форрест
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лилль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Брага
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лудогорец Разград
    ПАОК
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Маккаби Тель-Авив
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Базель
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Рома
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Мальме
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Гоу Эхед Иглз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Зальцбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фейенорд
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Болонья
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Фенербахче
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала