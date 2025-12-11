Рейтинг@Mail.ru
Московский "Спартак" проведет зимние сборы в Дубае - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:37 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/sbory-2061432361.html
Московский "Спартак" проведет зимние сборы в Дубае
Московский "Спартак" проведет зимние сборы в Дубае - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Московский "Спартак" проведет зимние сборы в Дубае
Московский "Спартак" проведет зимние тренировочные сборы в Дубае (ОАЭ), сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T16:37:00+03:00
2025-12-11T16:37:00+03:00
футбол
спорт
спартак москва
сочи
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060334776_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fa1bc3d3049794dba85c1d55a15b5c5a.jpg
/20251210/tarpischev-2061113084.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060334776_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_2e56ffb446c0f6413eb501baaeaf06c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, спартак москва, сочи, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Спартак Москва, Сочи, Российская премьер-лига (РПЛ)
Московский "Спартак" проведет зимние сборы в Дубае

ФК "Спартак" проведет зимние тренировочные сборы в ОАЭ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутболисты "Спартака"
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Футболисты "Спартака". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Московский "Спартак" проведет зимние тренировочные сборы в Дубае (ОАЭ), сообщается на сайте футбольного клуба.
Отпуск столичной команды завершится 12 января. Футболисты "Спартака" пройдут медицинское обследование и тесты на функциональную готовность. Далее "красно-белые" отправятся в Дубай, где проведут три сбора: с 15 по 21 января, с 27 января по 7 февраля и с 12 по 28 февраля. Соперники "Спартака" по товарищеским матчам определятся позднее.
По итогам 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" с 29 очками занимает шестую строчку. Следующий матч команды пройдет 1 марта в гостях против "Сочи".
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Тарпищев рассказал, кто должен возглавить "Спартак"
10 декабря, 14:09
 
ФутболСпортСпартак МоскваСочиРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Загреб
    Бетис
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Рейнджерс
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Генк
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штурм
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Утрехт
    Ноттингем Форрест
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лилль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Брага
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лудогорец Разград
    ПАОК
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Маккаби Тель-Авив
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Базель
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Рома
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Мальме
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Гоу Эхед Иглз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Зальцбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фейенорд
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Болонья
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Фенербахче
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала