Московский "Спартак" проведет зимние сборы в Дубае

Московский "Спартак" проведет зимние тренировочные сборы в Дубае (ОАЭ), сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
ФК "Спартак" проведет зимние тренировочные сборы в ОАЭ