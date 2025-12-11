"Мама на трибуне": российский боксер раскрыл секрет выхода в финал ЧМ

ДУБАЙ, 11 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский боксер Эдмонд Худоян заявил РИА Новости, что выступления на соревнованиях такого уровня, как чемпионат мира, являются большой ответственностью, так как необходимо доказать, что Россия является лучшей спортивной страной.

В настоящее время в Дубае проходит чемпионат мира. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом страны. В четверг Худоян одолел казахстанца Темиртаса Жусупова и вышел в финал в весовой категории до 48 кг.

"Я нахожусь в сборной около десяти лет, на протяжении этих лет представляю нашу великую страну. Сейчас мы выступаем под своим флагом, для спортсмена это очень важно, придает уверенность и дух. Это также означает, что международная ассоциация ценит нашу страну. Для нас это большая ответственность, нельзя подвести нашу великую державу, надо показать, что Россия - боксерская страна и, надеюсь, лучшая спортивная держава", - сказал Худоян.

"Сегодня на трибунах присутствует моя мама. Она первый раз находится на моих соревнованиях. Наоборот, от этого легче. Даже удобнее: сразу обсудили все и пошли заниматься своими делами, но морально она всегда рядом. Это классно", - добавил спортсмен.