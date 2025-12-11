Рейтинг@Mail.ru
"Мама на трибуне": российский боксер раскрыл секрет выхода в финал ЧМ - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
16:06 11.12.2025 (обновлено: 16:54 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/rossiya-2061419263.html
"Мама на трибуне": российский боксер раскрыл секрет выхода в финал ЧМ
"Мама на трибуне": российский боксер раскрыл секрет выхода в финал ЧМ - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
"Мама на трибуне": российский боксер раскрыл секрет выхода в финал ЧМ
Российский боксер Эдмонд Худоян заявил РИА Новости, что выступления на соревнованиях такого уровня, как чемпионат мира, являются большой ответственностью, так... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T16:06:00+03:00
2025-12-11T16:54:00+03:00
единоборства
чемпионат мира по боксу
бокс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587968062_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_e58e3949ca91c86164b6deef339bd02d.jpg
/20251211/final-2061418145.html
/20251205/medenova-2060231750.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587968062_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_2d07ac2039f6d0733f54fb93e75d6d6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
чемпионат мира по боксу, бокс
Единоборства, Чемпионат мира по боксу, Бокс
"Мама на трибуне": российский боксер раскрыл секрет выхода в финал ЧМ

Боксер Худоян назвал Россию лучшей спортивной державой

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЭдмонд Худоян
Эдмонд Худоян - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Эдмонд Худоян . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ДУБАЙ, 11 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский боксер Эдмонд Худоян заявил РИА Новости, что выступления на соревнованиях такого уровня, как чемпионат мира, являются большой ответственностью, так как необходимо доказать, что Россия является лучшей спортивной страной.
В настоящее время в Дубае проходит чемпионат мира. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом страны. В четверг Худоян одолел казахстанца Темиртаса Жусупова и вышел в финал в весовой категории до 48 кг.
Бокс - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Российский боксер Рогозин вышел в финал чемпионата мира
Вчера, 16:00
"Я нахожусь в сборной около десяти лет, на протяжении этих лет представляю нашу великую страну. Сейчас мы выступаем под своим флагом, для спортсмена это очень важно, придает уверенность и дух. Это также означает, что международная ассоциация ценит нашу страну. Для нас это большая ответственность, нельзя подвести нашу великую державу, надо показать, что Россия - боксерская страна и, надеюсь, лучшая спортивная держава", - сказал Худоян.
"Сегодня на трибунах присутствует моя мама. Она первый раз находится на моих соревнованиях. Наоборот, от этого легче. Даже удобнее: сразу обсудили все и пошли заниматься своими делами, но морально она всегда рядом. Это классно", - добавил спортсмен.
Худояну 29 лет. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года и победителем первенства Европы.
Чемпионат мира по боксу среди мужчин продлится до 13 декабря.
Салтанат Меденова - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Действующая чемпионка мира по боксу Меденова победила на чемпионате России
5 декабря, 23:03
 
ЕдиноборстваЧемпионат мира по боксуБокс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Загреб
    Бетис
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Рейнджерс
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Генк
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штурм
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Утрехт
    Ноттингем Форрест
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лилль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Брага
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лудогорец Разград
    ПАОК
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Маккаби Тель-Авив
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Базель
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Рома
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Мальме
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Гоу Эхед Иглз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Зальцбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фейенорд
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Болонья
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Фенербахче
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала