Чемпион мира по футболу стал акционером команды по верблюжьим бегам
Чемпион мира по футболу стал акционером команды по верблюжьим бегам - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Чемпион мира по футболу стал акционером команды по верблюжьим бегам
11.12.2025
2025-12-11T10:38:00+03:00
2025-12-11T10:38:00+03:00
2025-12-11T12:19:00+03:00
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Поль Погба, который на данный момент выступает в составе "Монако", сообщил, что стал акционером и послом саудовской команды по верблюжьим бегам "Аль-Хабуб".
"Аль-Хабуб" является первой в мире профессиональной командой по верблюжьим бегам, которая выступает на международной арене. Они входят в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и намерены создать полностью профессиональную лигу в данном направлении.
«
"Новая глава, та же энергия. Горжусь тем, что являюсь частью исторического спортивного момента, присоединяясь к команде "Аль-Хабуб" в качестве акционера и посла. Давайте творить историю вместе", - написал Погба
в Instagram*.
Погба 32 года, он перешел в "Монако
" летом, подписав контракт до 30 июня 2027 года, и сыграл за клуб суммарно 30 минут, выйдя на замену в трех матчах чемпионата Франции.
Француз был временно отстранен от футбола в сентябре 2023 года после проваленного допинг-теста. В феврале 2024-го Погба дисквалифицировали на четыре года. После апелляции срок был сокращен до полутора лет. Он возобновил тренировки в январе 2025 года.
Ранее Погба выступал за английский "Манчестер Юнайтед
" и итальянский "Ювентус
", который расторг контракт с футболистом в декабре 2024 года. На счету Погба 91 матч и 11 голов в составе сборной Франции
, с которой он выиграл чемпионат мира 2018 года в России, Лигу наций
сезона-2020/21 и стал серебряным призером Евро-2016.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.