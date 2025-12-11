Рейтинг@Mail.ru
Чемпион мира по футболу стал акционером команды по верблюжьим бегам - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Футбол
 
10:38 11.12.2025 (обновлено: 12:19 11.12.2025)
Чемпион мира по футболу стал акционером команды по верблюжьим бегам
Чемпион мира по футболу стал акционером команды по верблюжьим бегам
Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Поль Погба, который на данный момент выступает в составе "Монако", сообщил, что стал акционером и послом... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Чемпион мира по футболу стал акционером команды по верблюжьим бегам

Погба стал акционером саудовской команды по верблюжьим бегам

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Поль Погба, который на данный момент выступает в составе "Монако", сообщил, что стал акционером и послом саудовской команды по верблюжьим бегам "Аль-Хабуб".
"Аль-Хабуб" является первой в мире профессиональной командой по верблюжьим бегам, которая выступает на международной арене. Они входят в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и намерены создать полностью профессиональную лигу в данном направлении.
«
"Новая глава, та же энергия. Горжусь тем, что являюсь частью исторического спортивного момента, присоединяясь к команде "Аль-Хабуб" в качестве акционера и посла. Давайте творить историю вместе", - написал Погба в Instagram*.
Погба 32 года, он перешел в "Монако" летом, подписав контракт до 30 июня 2027 года, и сыграл за клуб суммарно 30 минут, выйдя на замену в трех матчах чемпионата Франции.
Француз был временно отстранен от футбола в сентябре 2023 года после проваленного допинг-теста. В феврале 2024-го Погба дисквалифицировали на четыре года. После апелляции срок был сокращен до полутора лет. Он возобновил тренировки в январе 2025 года.
Ранее Погба выступал за английский "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Ювентус", который расторг контракт с футболистом в декабре 2024 года. На счету Погба 91 матч и 11 голов в составе сборной Франции, с которой он выиграл чемпионат мира 2018 года в России, Лигу наций сезона-2020/21 и стал серебряным призером Евро-2016.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
