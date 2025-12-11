https://ria.ru/20251211/pekletsova-2061305407.html
Лыжница Пеклецова выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России
Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом классическим стилем в рамках третьего этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в Чусовом... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T10:28:00+03:00
лыжные гонки
спорт
вероника степанова
евгения крупицкая
