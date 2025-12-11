Рейтинг@Mail.ru
Лыжница Пеклецова выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России
Лыжные гонки
 
10:28 11.12.2025
Лыжница Пеклецова выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России
Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом классическим стилем в рамках третьего этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в Чусовом... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025
Лыжница Пеклецова выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России

Российская лыжница Алина Пеклецова
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом классическим стилем в рамках третьего этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в Чусовом (Пермский край).
Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 31 минуту 5,5 секунды. Второй стала Вероника Степанова (отставание - 1 секунда). Третье место заняла Евгения Крупицкая (+46,3).
Соревнования в Чусовом завершатся в воскресенье мужской гонкой преследования свободным стилем.
Дарья Непряева и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Российские лыжники вернулись на Кубок мира! На Западе тихо смирились
10 декабря, 19:55
 
Лыжные гонкиСпортВероника СтепановаЕвгения Крупицкая
 
