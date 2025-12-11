Рейтинг@Mail.ru
Месси откроет 20-метровый памятник самому себе в Индии
14:53 11.12.2025 (обновлено: 15:00 11.12.2025)
Месси откроет 20-метровый памятник самому себе в Индии
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси в субботу в Калькутте (Индия) откроет 20-метровый памятник самому себе, сообщает Би-би-си.
Также в рамках трехдневного турне по Индии Месси в сопровождении своих одноклубников по клубу "Интер Майами" Луиса Суареса и Родриго Де Пауля посетит города Хайдарабад, Мумбаи и Дели.
Фанаты смогут посетить фан-зону Месси, где находится полноразмерная скульптура футболиста, восседающего на троне в зале, украшенном копиями его трофеев. Также был воссоздан его дом в Майами с манекенами игрока и его семьи, сидящими на балконе.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Месси второй год подряд признан самым ценным футболистом MLS
9 декабря, 19:47
 
Футбол Индия Лионель Месси Луис Суарес Родриго Де Пауль Спорт Вокруг спорта Аргентина
 
