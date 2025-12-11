Собянин открыл мультимедийный каток в Лужниках

По его словам, каток будет у москвичей "одним из самых любимых мест зимнего отдыха". "Ну и летом также здесь будет немало народа. Так что поздравляю еще с одним общественным пространством города Москвы", - добавил мэр.

Работа фонтана не помешает использованию центральной площади "Лужников" для проведения массовых мероприятий, уточнили в мэрии. Кроме того, в рамках первого этапа благоустройства на центральной площади и рядом с ней разместили более 10 павильонов, в которых будут открыты кафе, кондитерская, рестораны. Помимо этого, был реконструирован причал "Лужники-Центральный". На воде установлен современный плавучий причал для приёма судов регулярного флота - в результате "Лужники" станут конечной остановкой четвёртого речного маршрута "Лужники-Киевский", запуск которого планируется в 2026 году. В рамках второго и третьего этапов до 2027 года включительно запланированы благоустройства прогулочной аллеи вокруг Большой спортивной арены "Лужники", территории Фестивальной площади, пространства "Под Мостом" с зонами для занятий воркаутом и игры в стритбол, скейт-парком, набережной Москвы-реки. Планируется также создание тематических детских площадок, посвящённых разным видам спорта, модернизация беговой инфраструктуры и ремонт контрольно-пропускных пунктов, говорится в сообщении.