Рейтинг@Mail.ru
Собянин открыл мультимедийный каток в Лужниках - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/katok-2061511391.html
Собянин открыл мультимедийный каток в Лужниках
Собянин открыл мультимедийный каток в Лужниках - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Собянин открыл мультимедийный каток в Лужниках
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл каток с иммерсивными инсталляциями, созданный в рамках первого этапа благоустройства территории Олимпийского... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T19:45:00+03:00
2025-12-11T19:45:00+03:00
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987325577_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_56ab4e204c947da1de2062f6b67913bf.jpg
/20251203/sobjanin-2059650403.html
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987325577_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_bad5c712f8f2d350620891926cb22337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
москва, сергей собянин
Москва, Сергей Собянин
Собянин открыл мультимедийный каток в Лужниках

Собянин открыл каток с иммерсивными инсталляциями на территории "Лужников"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорожане отдыхают на катке
Горожане отдыхают на катке - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Горожане отдыхают на катке . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл каток с иммерсивными инсталляциями, созданный в рамках первого этапа благоустройства территории Олимпийского комплекса "Лужники".
«
"Мы закончили первый этап благоустройства "Лужников". Мы хотим сделать здесь не только первоклассное спортивное сооружение, но и большой первоклассный спортивный парк, в котором будут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и все жители города. Здесь на месте большой бетонной площади, такой серой и неуютной, будет создано большое водное пространство летом, а зимой - очень качественный каток. Вокруг располагаются кафе, рестораны, раздевалки, прокат и так далее", - сказал Собянин, открывая каток.
По его словам, каток будет у москвичей "одним из самых любимых мест зимнего отдыха". "Ну и летом также здесь будет немало народа. Так что поздравляю еще с одним общественным пространством города Москвы", - добавил мэр.
Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, новый каток в "Лужниках" площадью 16,5 тысячи квадратных метров станет одним из самых больших в Москве. На залитом льдом пространстве перед Большой спортивной ареной и примыкающих к нему боковых аллеях смогут отдыхать до 3 тысяч человек одновременно. Главным украшением катка стала 16-метровая новогодняя медиа-ёлка. Во время вечерних сеансов фасад Большой спортивной арены станет "живым" мультимедийным полотном для тематических шоу с помощью технологий видеомэппинга. Рядом с катком работают пункты проката и обогрева, детские зоны, отметили в мэрии. По окончании зимнего сезона каток превратится в фонтан с большим зеркалом водной глади площадью свыше 3,2 тысячи квадратных метров.
Работа фонтана не помешает использованию центральной площади "Лужников" для проведения массовых мероприятий, уточнили в мэрии. Кроме того, в рамках первого этапа благоустройства на центральной площади и рядом с ней разместили более 10 павильонов, в которых будут открыты кафе, кондитерская, рестораны. Помимо этого, был реконструирован причал "Лужники-Центральный". На воде установлен современный плавучий причал для приёма судов регулярного флота - в результате "Лужники" станут конечной остановкой четвёртого речного маршрута "Лужники-Киевский", запуск которого планируется в 2026 году. В рамках второго и третьего этапов до 2027 года включительно запланированы благоустройства прогулочной аллеи вокруг Большой спортивной арены "Лужники", территории Фестивальной площади, пространства "Под Мостом" с зонами для занятий воркаутом и игры в стритбол, скейт-парком, набережной Москвы-реки. Планируется также создание тематических детских площадок, посвящённых разным видам спорта, модернизация беговой инфраструктуры и ремонт контрольно-пропускных пунктов, говорится в сообщении.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Собянин рассказал об уникальном катке в Лужниках
3 декабря, 23:19
 
МоскваСергей Собянин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Загреб
    Бетис
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Рейнджерс
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Генк
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штурм
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Утрехт
    Ноттингем Форрест
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лилль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Брага
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лудогорец Разград
    ПАОК
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Маккаби Тель-Авив
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Базель
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Рома
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Мальме
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Гоу Эхед Иглз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Зальцбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фейенорд
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Болонья
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Фенербахче
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала