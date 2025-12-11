https://ria.ru/20251211/futbol-2061521772.html
Варди признали лучшим игроком ноября в Серии A
Нападающий "Кремонезе" Джейми Варди признан лучшим футболистом чемпионата Италии в ноябре, сообщается на сайте Серии А. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Варди в 38 лет признали лучшим игроком ноября в Серии A