Варди признали лучшим игроком ноября в Серии A
Футбол
 
20:54 11.12.2025 (обновлено: 21:15 11.12.2025)
Варди признали лучшим игроком ноября в Серии A
Варди признали лучшим игроком ноября в Серии A
Нападающий "Кремонезе" Джейми Варди признан лучшим футболистом чемпионата Италии в ноябре, сообщается на сайте Серии А. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
/20251202/vardi-2059075048.html
Варди признали лучшим игроком ноября в Серии A

Варди в 38 лет признали лучшим игроком ноября в Серии A

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Нападающий "Кремонезе" Джейми Варди признан лучшим футболистом чемпионата Италии в ноябре, сообщается на сайте Серии А.
В прошедшем месяце 38-летний англичанин отметился одним голом в трех матчах.
Для чемпиона Англии в составе "Лестера" Варди этот сезон является дебютным в Серии А. "Кремонезе" с 20 очками занимает девятое место в таблице чемпионата.
Также на награду претендовали Майк Меньян ("Милан"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Давид Нерес ("Наполи"), Лео Остигор ("Дженоа") и Николо Дзаньоло ("Удинезе").
Дубль Варди помог "Кремонезе" прервать серию поражений в чемпионате Италии
2 декабря, 00:57
Дубль Варди помог "Кремонезе" прервать серию поражений в чемпионате Италии
2 декабря, 00:57
 
