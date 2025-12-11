В Амстердаме перенесли слушание по делу Промеса

ГААГА, 11 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Апелляционный суд Амстердама перенес следующее досудебное слушание по делу нидерландского футболиста, бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса с 23 на 18 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Йетта Бурлесон.

"Дата слушания изменена на 18 декабря", - проинформировала Бурлесон в четверг.

В ходе этого заседания будет рассмотрен вопрос об отмене или приостановлении предварительного заключения футболиста.

Ранее сообщалось, что суд проведет слушание по этому вопросу 23 декабря.

Предыдущее досудебное слушание по делу Промеса состоялось в конце сентября. По итогам заседания Апелляционный суд Амстердама отклонил ходатайство защиты о снятии или приостановлении решения о заключении футболиста до начала судебного разбирательства по существу. Тогда суд счел, что интересы продолжения профессиональной карьеры подозреваемого не перевешивают общественные и уголовно-правовые. Как сообщала агентству представитель суда, слушание дела по существу состоится уже в 2026 году.

В конце июня бывший игрок "Спартака" был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.

В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина футболист был приговорен Окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата - к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.