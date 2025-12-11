https://ria.ru/20251211/frayburg-zaltsburg-smotret-onlayn-2061498773.html
"Фрайбург" — "Зальцбург": смотреть онлайн матч Лиги Европы 11 декабря
"Фрайбург" — "Зальцбург": смотреть онлайн матч Лиги Европы 11 декабря - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
"Фрайбург" — "Зальцбург": смотреть онлайн матч Лиги Европы 11 декабря
"Фрайбург" и "Зальцбург" встретятся в матче шестого тура Лиги Европы УЕФА. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T22:00:00+03:00
2025-12-11T22:00:00+03:00
2025-12-11T22:00:00+03:00
футбол
фрайбург
зальцбург
лига европы уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975342508_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_47352c6e3018a1c909c879ea69b31f00.jpg
/20251211/safonov-2061308129.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975342508_794:0:3525:2048_1920x0_80_0_0_10185dedbf19a5673ff3cbf1ae339b0b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фрайбург, зальцбург, лига европы уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Фрайбург, Зальцбург, Лига Европы УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей