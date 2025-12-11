"Флорида" обыграла "Юту" в матче НХЛ благодаря 27 сейвам Бобровского

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. "Флорида Пантерз" на выезде обыграла "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) в пользу гостей. В составе "Юты" дубль оформил Дилан Гюнтер (12-я и 24-я минуты), также шайбу забросил Джек Макбэйн (35). У "Флориды" дважды отличился Сэм Беннетт (22, 24), также по голу забили Картер Верхеги (20) и Антон Лунделл (60).

Российский вратарь "Пантерз" Сергей Бобровский отразил 27 бросков по воротам.

"Флорида" выиграла третий матч подряд и идет на шестом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 32 очка. "Юта" проиграла в третьей встрече НХЛ кряду и располагается на пятом месте в Центральном дивизионе с 31 очком.

В другом матче дня "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде проиграл "Чикаго Блэкхокс" со счетом 0:3 (0:0, 0:2, 0:1). Российский вратарь "синерубашечников" Игорь Шестеркин отразил 22 броска.

Результаты остальных матчей дня: