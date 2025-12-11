Рейтинг@Mail.ru
"Флорида" обыграла "Юту" в матче НХЛ благодаря 27 сейвам Бобровского - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Хоккей
 
09:15 11.12.2025 (обновлено: 09:16 11.12.2025)
"Флорида" обыграла "Юту" в матче НХЛ благодаря 27 сейвам Бобровского
"Флорида Пантерз" на выезде обыграла "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 11.12.2025
хоккей
спорт
сэм беннетт
антон лунделль
сергей бобровский
флорида пантерз
юта маммот
нью-йорк рейнджерс
спорт, сэм беннетт, антон лунделль, сергей бобровский, флорида пантерз, юта маммот, нью-йорк рейнджерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Сэм Беннетт, Антон Лунделль, Сергей Бобровский, Флорида Пантерз, Юта Маммот, Нью-Йорк Рейнджерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. "Флорида Пантерз" на выезде обыграла "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) в пользу гостей. В составе "Юты" дубль оформил Дилан Гюнтер (12-я и 24-я минуты), также шайбу забросил Джек Макбэйн (35). У "Флориды" дважды отличился Сэм Беннетт (22, 24), также по голу забили Картер Верхеги (20) и Антон Лунделл (60).
Российский вратарь "Пантерз" Сергей Бобровский отразил 27 бросков по воротам.
"Флорида" выиграла третий матч подряд и идет на шестом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 32 очка. "Юта" проиграла в третьей встрече НХЛ кряду и располагается на пятом месте в Центральном дивизионе с 31 очком.
В другом матче дня "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде проиграл "Чикаго Блэкхокс" со счетом 0:3 (0:0, 0:2, 0:1). Российский вратарь "синерубашечников" Игорь Шестеркин отразил 22 броска.
Результаты остальных матчей дня:
  • "Калгари Флэймз" - "Детройт Ред Уингз" - 3:4 (0:2, 0:2, 3:0);
  • "Сиэтл Кракен" - "Лос-Анджелес Кингз" - 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).
