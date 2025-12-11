https://ria.ru/20251211/final-2061442384.html
Российский боксер Шумков вышел в финал чемпионата мира
Российский боксер Шумков вышел в финал чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Российский боксер Шумков вышел в финал чемпионата мира
Россиянин Всеволод Шумков вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T16:57:00+03:00
2025-12-11T16:57:00+03:00
2025-12-11T16:57:00+03:00
единоборства
спорт
iba
чемпионат мира по боксу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972627321_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_b85df1dd935fb94d8355a24f969b237a.jpg
/20251211/beterbii-2061432734.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972627321_0:0:960:719_1920x0_80_0_0_0934f60fc45624c574e71ca46e827bf2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, iba, чемпионат мира по боксу
Единоборства, Спорт, IBA, Чемпионат мира по боксу
Российский боксер Шумков вышел в финал чемпионата мира
Россиянин Шумков вышел в финал ЧМ по боксу в Дубае