https://ria.ru/20251211/bizhamov-2061535677.html
Российский боксер Бижамов вышел в финал чемпионата мира
Российский боксер Бижамов вышел в финал чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Российский боксер Бижамов вышел в финал чемпионата мира
Россиянин Джамбулат Бижамов поборется за золото чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T23:00:00+03:00
2025-12-11T23:00:00+03:00
2025-12-11T23:00:00+03:00
единоборства
спорт
дубай
испания
республика дагестан
iba
чемпионат мира по боксу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757257032_0:316:3019:2014_1920x0_80_0_0_df429a0d387f60649e04131fabb3ba0b.jpg
/20251211/mutsolgov-2061476152.html
дубай
испания
республика дагестан
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757257032_334:0:3019:2014_1920x0_80_0_0_554d808d243d89604409622bccd54e8a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дубай, испания, республика дагестан, iba, чемпионат мира по боксу
Единоборства, Спорт, Дубай, Испания, Республика Дагестан, IBA, Чемпионат мира по боксу
Российский боксер Бижамов вышел в финал чемпионата мира
В полуфинале ЧМ по боксу в весовой категории до 80 кг Бижамов победил Халидова